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Рыбалка и охота

На Большом Кинеле поймали браконьера, выловившего сетями больше 200 карасей

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУВД

В МО МВД России "Кинельский" поступило сообщение о том, что на реке Большой Кинель, недалеко от станции Тургеневка неизвестный мужчина с использованием сетей осуществляет вылов рыбы. Для проверки информации сотрудники выехали на место происшествия и задержали на берегу реки подозреваемого — 39-летнего жителя г. Кинель. С места происшествия было изъято четыре сети, резиновая лодка и рыба.

Полицейские выяснили, что подозреваемый успел выловить 206 карасей различного размера, причинив тем самым ущерб окружающей среде в размере 103 тыс. рублей.

Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время по данному факту отделом дознания МО МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в", ч. 1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Теги: браконьерство Большой Кинель рыба полиция
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