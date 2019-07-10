Вызов принят: тольяттинский подвох подстрелил сома на 104 килограмма

Похоже, низкий уровень воды в Волге в этом году дает рыболовам и подводным охотникам шанс отличиться рекордными трофеями. По крайней мере, на этой неделе в соцсетях уже во второй раз появляется информация о поимке гигантских сомов, каких раньше давно не встречали в наших краях.

Сегодня, 10 апреля, завсегдатай портала для подводных охотников Сергей Kriminal сообщил о том, что накануне отправился с братом на "разведку".

"На свале стрельнул хорошего сомика и хапнул адреналину в кровь, - пишет подвох. - Потаскал меня он знатно, да так, что на всю жизнь теперь запомню я его, вымотал из меня все силы, притапливал и тащил на русло реки, на катухе оставалось 1,5 м линя, и я за ним на буксире, и поднять никак. И если не эти 1,5 метра, то я бы без ружья остался. Кричал и светил в сторону напарника, но он уже был в воде…"

Минут через 10-15 Сергей услышал звук мотора, это его очень обрадовало, но сил у охотника уже почти не осталось.

"Брат кричит - тут глубина 16-17 метров, ныряет и добивает противника, - вспоминает охотник. - И тут еще один рывок притапливает меня немного, но уже было легкое облегчение. Хоть и без сил, поднимаем его метров на 10, и он опять рвет ко дну. Несколько таких попыток, и вскоре поднимаем на поверхность. Хватаю за нижнию губу, кричу, где лодка, а ее уже течением оттащило метров на 200".

Вдвоем мужчины подтащили сома к лодке. Не зная, откуда взялись силы, брат Сергея вылетел в "Казанку" и на ластах уперся ногами в ее борт, после чего всеми мышцами ног, рук и спины затащил рыбину в лодку.

Фотографии трофея удалось сделать только утром. Тогда же его взвесили, для чего пришлось разрубить тушу на две части. Сом потянул на 104 килограмма. Длина его составила 257 сантиметров.