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Рыбалка и охота

Погнул гарпун: под Тольятти поймали очередного речного монстра

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: nazaderjke.ru

Подводный охотник из Тольятти Сергей Kriminal не устает удивлять. В этот раз, судя по фотографии, которую он разместил на форуме, добытый им сом потянул на килограммов 50, не меньше.

"Приехали с охоты, были на Волге-Матушке, вода теплая и уже начала цвести, - пишет Сергей. - Прошлись по сазаньим точкам, которые работали в том году, сазана нет нигде, даже и не видели. Видел одного толстолоба который пролетел над головой, килограммов под 10-15, судак - "в час по чайной ложке", и то не крупный, до 3 кг. Сомята гуляют небольшие. Забил "стрелку" их родителям, встретились на точке у третий коряги. В итоге один сом и гнутый гарпун".

Теги: Тольятти рыба подводная охота Волга
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