В регионе утвердили новые квоты добычи охотничьих ресурсов

22 апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал Постановление №130 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года".

В документе говорится, что в течение следующего года на территории областных охотугодий к отстрелу разрешено:

Контроль за исполнением данного Постановление возложен на департамент охоты и рыболовства Самарской области.