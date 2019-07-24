16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Семейные выходные: где отдохнуть летом в Самаре Погнул гарпун: под Тольятти поймали очередного речного монстра На Волге напротив Самары спасали рыбака на резиновой лодке В Шигонском районе на Волге погибла рыба Вызов принят: тольяттинский подвох подстрелил сома на 104 килограмма

Рыбалка и охота

В регионе утвердили новые квоты добычи охотничьих ресурсов

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

22 апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал Постановление №130 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года".

В документе говорится, что в течение следующего года на территории областных охотугодий к отстрелу разрешено:

- 252 лося, в том числе 16 взрослых самцов по время гона и 27 молодых особей в возрасте до одного года;
- 89 благородных оленей, в том числе 11 взрослых самцов по время гона и 10 молодых особей в возрасте до одного года;
- 29 пятнистых оленей, в том числе в том числе 3 взрослых самца с неокостеневшими рогами (пантами) и 4 молодых особи в возрасте до одного года;
- 879 косуль сибирских, в том числе 78 взрослых самцов по время гона и 322 молодых особи в возрасте до одного года;
- 221 барсука.

Контроль за исполнением данного Постановление возложен на департамент охоты и рыболовства Самарской области.

 

Теги: Азаров Дмитрий постановление охота Самарская область животные квота
Комментировать

Фото на сайте

Майский карась на "Малом Снежном"

Майский карась на "Малом Снежном"

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Открытие первого льда на озере Орловое

Открытие первого льда на озере Орловое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4