В регионе утвердили новые квоты добычи охотничьих ресурсов

22 апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал Постановление №130 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года".
В документе говорится, что в течение следующего года на территории областных охотугодий к отстрелу разрешено:
Контроль за исполнением данного Постановление возложен на департамент охоты и рыболовства Самарской области.
- 252 лося, в том числе 16 взрослых самцов по время гона и 27 молодых особей в возрасте до одного года;
- 89 благородных оленей, в том числе 11 взрослых самцов по время гона и 10 молодых особей в возрасте до одного года;
- 29 пятнистых оленей, в том числе в том числе 3 взрослых самца с неокостеневшими рогами (пантами) и 4 молодых особи в возрасте до одного года;
- 879 косуль сибирских, в том числе 78 взрослых самцов по время гона и 322 молодых особи в возрасте до одного года;
- 221 барсука.