Праздник для детей: где в непогоду отметить день рождения ребенка?

Детский день рождения - для родителей самый хлопотный и шумный праздник. Чтобы порадовать свое чадо, часто приходится ломать голову над тем, как сделать торжество интересным и запоминающимся. Особенно, если нет возможности организовать праздник на природе или отгородить свою квартиру от дальнейшего погрома в виде разбросанных по комнатам игрушек и угощений.
Сегодня в Самаре есть множество вариантов для комфортного проведения детского праздника с привлечением аниматоров, с веселыми конкурсами и аттракционами в одном месте. Например, детский развлекательный парк активного отдыха "Hlop Top" на 18- км Московского шоссе в ТРК "Московский".
Парк представляет собой пространство для досуга и развлечений для детей самых разных возрастов. "Hlop Top" — это мини-город, в котором каждый ребенок сможет насладиться беззаботным детством и получить массу впечатлений от огромного разнообразия аттракционов. Для активных игр в парке установлены большой лабиринт с горками и бассейном с шариками, из которого не захочется уходить очень долго, детский скалодром, где каждый сможет ощутить себя настоящим скалолазом, тарзанка, аэрохоккей, поролоновый бассейн, батуты, футбольное поле и поле для баскетбола. А для самых маленьких гостей "Hlop Top" предлагает игровую зону с качелями, горками и небольшими лабиринтами. Чтобы сделать праздник еще веселее в парке есть мастера аквагрима, которые превратят лица детей в мордочки тигров, панд и других животных.
"Парк чудес Галилео" на Дачной, 2 — еще одно пространство, которое подойдет для тех, кто желает провести день рождения в необычной атмосфере. Вместо игр вас ждут мастер-классы по геометрии, химии и физике, на которых опытные инструкторы расскажут и покажут, как создать мороженое с жидким азотом или как вырастить цветные кристаллы. Парк представляет собой огромную территорию, поделенную на зоны, в которых будет интересно и маленьким и взрослым.
В IQ-зоне расположено более 70 экспонатов и конструкций, которые можно трогать и изучать, чувствуя себя первооткрывателем. Посоревноваться в силе громкости голоса или стать укротителем молнии можно именно здесь. В лабиринте иллюзий можно очутиться в комнате-перевертыше или попасть в зону с нарушенной гравитацией, а в зеркальной комнате увидеть свою копию во множестве отражений. Также в " Галилео" есть химическая лаборатория, где можно чуть больше узнать об окружающих нас химических элементах и вместе с наставниками проводить научные опыты.
На День рождения парк предлагает своим гостям 45 минут программы в химической лаборатории, квест или мастер-класс, экскурсию по парку с индивидуальным экскурсоводом, помещение для празднования с оборудованием для музыки и светомузыки. Стоимость проведения торжества 9,5 тыс. рублей, если количество гостей превышает 10 человек, то 950 рублей будет стоить билет для каждого. Двое взрослых проходят бесплатно. В парк можно принести свой торт, провести чаепитие и заказать праздничный стол. Каждый именинник получит особенный подарок от парка развлечений.
Еще одна локация - "Кидбург" в ТЦ "Мега". Это детский город, который поможет окунуться своим юным гостям во взрослый мир более 50 профессий. Для ребенка здесь можно организовать не только полезный досуг, но и привить ему полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем при выборе профессии. Пожарный, фермер, пекарь, полицейский — и это далеко не всё, что сможет выбрать ребенок.
Посещать город профессий можно с 4 до 14 лет, а дети до 7 лет могут находиться только в сопровождении взрослых. В "Кидбурге" всё как у взрослых, при входе ребёнок получит личное удостоверение, которое выдаётся бесплатно в Центре труда, пройдёт медицинский осмотр в поликлинике, и получит трудовую книжку, в которой будут обозначаться достижения в той или иной карьере. Во время нахождения на территории города профессий, дети будут осваивать навыки коммуникации, критического мышления, творчества.
Для самых маленьких на территории "Кидбурга" расположен интерактивный музей-театр "Сказкин дом", где можно будет очутиться в настоящей волшебной стране русских и зарубежных сказок. Дети познакомятся с волшебными героями, посмотрят спектакль и смогут с ними сфотографироваться.
Парк работает ежедневно без выходных с 10.00 до 22.00. В будние дни цена входа на 1 час составляет 250 рублей, на весь день 400 рублей. В выходные и праздничные дни 1 час стоит 400 рублей, весь день 600 рублей. Приобретать билеты необходимо для детей от 1 до 18 лет, взрослые проходят бесплатно, именинник, при предъявлении документа, где обозначена его дата рождения, тоже проходит без оплаты. Для большего комфорта на территории парка можно арендовать бесплатно домик на 2,5 часа при условии приобретения билетов на 8 человек. На день рождения можно заказать праздничное оформление домика, полезное детское меню на любой вкус, развлекательный квест, аниматоров, которые перевоплотятся в сказочных персонажей сказок и мультфильмов.