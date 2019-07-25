Праздник для детей: где в непогоду отметить день рождения ребенка?

Детский день рождения - для родителей самый хлопотный и шумный праздник. Чтобы порадовать свое чадо, часто приходится ломать голову над тем, как сделать торжество интересным и запоминающимся. Особенно, если нет возможности организовать праздник на природе или отгородить свою квартиру от дальнейшего погрома в виде разбросанных по комнатам игрушек и угощений.

Сегодня в Самаре есть множество вариантов для комфортного проведения детского праздника с привлечением аниматоров, с веселыми конкурсами и аттракционами в одном месте. Например, детский развлекательный парк активного отдыха "Hlop Top" на 18- км Московского шоссе в ТРК "Московский".

Парк представляет собой пространство для досуга и развлечений для детей самых разных возрастов. "Hlop Top" — это мини-город, в котором каждый ребенок сможет насладиться беззаботным детством и получить массу впечатлений от огромного разнообразия аттракционов. Для активных игр в парке установлены большой лабиринт с горками и бассейном с шариками, из которого не захочется уходить очень долго, детский скалодром, где каждый сможет ощутить себя настоящим скалолазом, тарзанка, аэрохоккей, поролоновый бассейн, батуты, футбольное поле и поле для баскетбола. А для самых маленьких гостей "Hlop Top" предлагает игровую зону с качелями, горками и небольшими лабиринтами. Чтобы сделать праздник еще веселее в парке есть мастера аквагрима, которые превратят лица детей в мордочки тигров, панд и других животных.

"Парк чудес Галилео" на Дачной, 2 — еще одно пространство, которое подойдет для тех, кто желает провести день рождения в необычной атмосфере. Вместо игр вас ждут мастер-классы по геометрии, химии и физике, на которых опытные инструкторы расскажут и покажут, как создать мороженое с жидким азотом или как вырастить цветные кристаллы. Парк представляет собой огромную территорию, поделенную на зоны, в которых будет интересно и маленьким и взрослым.

Гид на выходные: совмещаем шопинг с развлечениями Торговые центры завлекают к себе не только с помощью большого количества магазинов с одеждой, обувью, украшениями и электронной техникой. Поход за покупками теперь представляет собой способ расслабиться и повеселиться, особенно в свободное от шопинга время. Отправившись в магазин обновить гардероб, можно попасть на выставки животных, мастер-классы, тематические фестивали, конкурсы с призами и творческие встречи.

В IQ-зоне расположено более 70 экспонатов и конструкций, которые можно трогать и изучать, чувствуя себя первооткрывателем. Посоревноваться в силе громкости голоса или стать укротителем молнии можно именно здесь. В лабиринте иллюзий можно очутиться в комнате-перевертыше или попасть в зону с нарушенной гравитацией, а в зеркальной комнате увидеть свою копию во множестве отражений. Также в " Галилео" есть химическая лаборатория, где можно чуть больше узнать об окружающих нас химических элементах и вместе с наставниками проводить научные опыты.

Еще одна локация - "Кидбург" в ТЦ "Мега". Это детский город, который поможет окунуться своим юным гостям во взрослый мир более 50 профессий. Для ребенка здесь можно организовать не только полезный досуг, но и привить ему полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем при выборе профессии. Пожарный, фермер, пекарь, полицейский — и это далеко не всё, что сможет выбрать ребенок.

Семейные выходные: где отдохнуть летом в Самаре Лето - пора отпусков, когда стоит вопрос о том, куда поехать отдыхать. Но не у всех есть возможность и время улететь в путешествие заграницу или позагорать на морском пляже. Впрочем, провести свой досуг с семьей и получить положительные эмоции, не затрачивая при этом много денег, можно и в Самаре.

Посещать город профессий можно с 4 до 14 лет, а дети до 7 лет могут находиться только в сопровождении взрослых. В "Кидбурге" всё как у взрослых, при входе ребёнок получит личное удостоверение, которое выдаётся бесплатно в Центре труда, пройдёт медицинский осмотр в поликлинике, и получит трудовую книжку, в которой будут обозначаться достижения в той или иной карьере. Во время нахождения на территории города профессий, дети будут осваивать навыки коммуникации, критического мышления, творчества.