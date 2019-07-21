Семейные выходные: где отдохнуть летом в Самаре

Лето - пора отпусков, когда стоит вопрос о том, куда поехать отдыхать. Но не у всех есть возможность и время улететь в путешествие заграницу или позагорать на морском пляже. Впрочем, провести свой досуг с семьей и получить положительные эмоции, не затрачивая при этом много денег, можно и в Самаре.
Рыбалка
Отдых на природе — это отличная возможность насладиться закатами и рассветами вместе с близкими. Это возможность вкусить свежий загородный воздух, провести пикник с пойманной рыбой на озере и отдохнуть душой и телом. Самарская область богата различными озерами и прудами для рыбалки, где водятся множество видов рыб. Рай для рыбака и его семьи. Для комфортного и цивилизованного отдыха, сейчас активно развивается ведение платных прудов, где можно порыбачить, искупаться в специально отведенных местах, организовать застолье с пойманной рыбкой и даже остаться на ночь в палатке.
Платный водоем в поселке Фрунзенский, расположен в Большеглушицком районе. Одно из популярных мест среди заядлых рыбаков. Здесь водятся амур белый, карп, лещ, толстолобик, карась, щука, окунь. Стоимость рыбалки за сутки — 700 рублей, для женщин и детей нахождение бесплатно. На территории расположены домики для отдыха, оборудованные мебелью, спальными местами и электричеством. Сутки в доме для четырех человек обойдутся в 1500 рублей, в доме с большей вместимостью — 3 тыс. рублей.
Для сравнения, рядом с селом Августовка в Большечерниговском районе расположился пруд Пекилянка, разделенный на три части: Головной (стоимость рыбалки за сутки 500 рублей), Н1 (те же 500 рублей) и Н2 (1000 рублей). Здесь обитают карпы, караси, толстолобики, щуки. Подходящее место для тех, кто любит рыбачить с берега, так как лодки здесь запрещены. Администрацией разрешена установка палаток и разведение костров.
Верховая езда
Конные прогулки — не самый популярный вид досуга для семьи. Хотя, когда хочется чего-то необычного при выборе места для отдыха, или когда парки, кафе и торговые центры кажутся не самыми удачными для поведения выходных, стоит обратить внимание именно на этот вариант. В Самаре есть разнообразные клубы, где практикуют не только конные прогулки, но и предлагают дополнительные услуги: фотосессии с животными, обучение профессиональной езде, организуют экскурсии и актерские исторические представления на конях.
Конно-спортивный клуб "Аргамак" располагается по адресу Московское шоссе, 18-й километр. Клуб располагается рядом с лесной зоной, где можно насладиться живописной природой и совместить это вместе с общением с лошадь, и организует прогулки на лошадях под руководством опытных инструкторов. Если у вас есть желание обучиться профессиональной верховой езде, то вам помогут освоить начальные этапы знакомства с животным, обучат правилам управления лошадью и некоторым несложным трюкам. Также в клубе можно заказать фотосессию или попасть на реконструкцию военных сражений. На территории оборудованы домики для отдыха с компанией и открытые площадки для приготовления шашлыков.
Еще один конно-спортивный клуб "Легион" предлагает своим гостям разнообразную программу: в конюшнях вас познакомят с лошадьми и расскажут об особенностях их обслуживания. Рядом, в контактном зоопарке гостей будут ждать экзотические и домашние звери, с которыми разрешено делать фото, а в манеже можно будет покататься на лошадях с опытным инструктором. На территории клуба есть возможность познакомиться с антропологической коллекцией останков человека, предоставленной Средневолжской антропологической лабораторией.
Кино под открытым небом
На смену душным кинозалам летом приходят кинотеатры под открытым небом, таящие в себе особую атмосферу. Ночное небо, свежий воздух и большой экран с любимым фильмом — лучший набор для положительных эмоций.
"AeroKino" проводят показы фильмов на территории Загородного парка. Начало сеансов в 21.30. Стоимость билетов варьируется: в понедельник, вторник среду и четверг — 150 рублей; в пятницу, субботу и воскресенье — 200 рублей. Также команда "AeroKino" предлагает скидки для детей, до 8 лет вход бесплатный, 14-летним скидка 50%, а в честь дня рождения посмотреть фильм при предъявлении паспорта можно бесплатно.
После покупки билета, вооружившись пледом и хорошим настроением, можно наслаждаться просмотром популярных фильмов и проводить время с семьёй на свежем воздухе. А если хочется больше комфорта, то за отдельную плату можно арендовать пуфики или кресла-груши.