Семейные выходные: где отдохнуть летом в Самаре

Лето - пора отпусков, когда стоит вопрос о том, куда поехать отдыхать. Но не у всех есть возможность и время улететь в путешествие заграницу или позагорать на морском пляже. Впрочем, провести свой досуг с семьей и получить положительные эмоции, не затрачивая при этом много денег, можно и в Самаре.

Рыбалка

Отдых на природе — это отличная возможность насладиться закатами и рассветами вместе с близкими. Это возможность вкусить свежий загородный воздух, провести пикник с пойманной рыбой на озере и отдохнуть душой и телом. Самарская область богата различными озерами и прудами для рыбалки, где водятся множество видов рыб. Рай для рыбака и его семьи. Для комфортного и цивилизованного отдыха, сейчас активно развивается ведение платных прудов, где можно порыбачить, искупаться в специально отведенных местах, организовать застолье с пойманной рыбкой и даже остаться на ночь в палатке.

Пять отличных идей для активного отдыха этим летом Вот уже несколько дней, как наступило лето - самая жаркая и ленивая пора. Но есть те, кто не хочет три месяца валяться на диване или работать на грядках. Именно для них мы предлагаем несколько мероприятий, которые помогут активно начать туристический сезон.

Платный водоем в поселке Фрунзенский, расположен в Большеглушицком районе. Одно из популярных мест среди заядлых рыбаков. Здесь водятся амур белый, карп, лещ, толстолобик, карась, щука, окунь. Стоимость рыбалки за сутки — 700 рублей, для женщин и детей нахождение бесплатно. На территории расположены домики для отдыха, оборудованные мебелью, спальными местами и электричеством. Сутки в доме для четырех человек обойдутся в 1500 рублей, в доме с большей вместимостью — 3 тыс. рублей.

Для сравнения, рядом с селом Августовка в Большечерниговском районе расположился пруд Пекилянка, разделенный на три части: Головной (стоимость рыбалки за сутки 500 рублей), Н1 (те же 500 рублей) и Н2 (1000 рублей). Здесь обитают карпы, караси, толстолобики, щуки. Подходящее место для тех, кто любит рыбачить с берега, так как лодки здесь запрещены. Администрацией разрешена установка палаток и разведение костров.

Верховая езда

Конные прогулки — не самый популярный вид досуга для семьи. Хотя, когда хочется чего-то необычного при выборе места для отдыха, или когда парки, кафе и торговые центры кажутся не самыми удачными для поведения выходных, стоит обратить внимание именно на этот вариант. В Самаре есть разнообразные клубы, где практикуют не только конные прогулки, но и предлагают дополнительные услуги: фотосессии с животными, обучение профессиональной езде, организуют экскурсии и актерские исторические представления на конях.

Как авиапассажирам разыскать потерянный багаж Пассажиры чартерных и регулярных авиарейсов все чаще жалуются на задержку, повреждение и даже потерю багажа. По статистике "АльфаСтрахования" количество обращений их клиентов за выплатами по данной группе рисков в июне — начале июля 2019 года выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Гид потребителя" заинтересовался, почему это происходит, и как поступить, если ваши чемоданы улетели от вас в неизвестном направлении.

Конно-спортивный клуб "Аргамак" располагается по адресу Московское шоссе, 18-й километр. Клуб располагается рядом с лесной зоной, где можно насладиться живописной природой и совместить это вместе с общением с лошадь, и организует прогулки на лошадях под руководством опытных инструкторов. Если у вас есть желание обучиться профессиональной верховой езде, то вам помогут освоить начальные этапы знакомства с животным, обучат правилам управления лошадью и некоторым несложным трюкам. Также в клубе можно заказать фотосессию или попасть на реконструкцию военных сражений. На территории оборудованы домики для отдыха с компанией и открытые площадки для приготовления шашлыков.

Еще один конно-спортивный клуб "Легион" предлагает своим гостям разнообразную программу: в конюшнях вас познакомят с лошадьми и расскажут об особенностях их обслуживания. Рядом, в контактном зоопарке гостей будут ждать экзотические и домашние звери, с которыми разрешено делать фото, а в манеже можно будет покататься на лошадях с опытным инструктором. На территории клуба есть возможность познакомиться с антропологической коллекцией останков человека, предоставленной Средневолжской антропологической лабораторией.

Кино под открытым небом

На смену душным кинозалам летом приходят кинотеатры под открытым небом, таящие в себе особую атмосферу. Ночное небо, свежий воздух и большой экран с любимым фильмом — лучший набор для положительных эмоций.

Пять pet-friendly кафе Самары Зайти в кофейню вместе с четвероногим другом - обычная практика для западного европейца. И если мы претендуем на звание города-курорта, то и у нас должны быть pet-friendly гастрозаведения. «Гид потребителя» узнал, где в Самаре провести трапезу на пару с животным.

"AeroKino" проводят показы фильмов на территории Загородного парка. Начало сеансов в 21.30. Стоимость билетов варьируется: в понедельник, вторник среду и четверг — 150 рублей; в пятницу, субботу и воскресенье — 200 рублей. Также команда "AeroKino" предлагает скидки для детей, до 8 лет вход бесплатный, 14-летним скидка 50%, а в честь дня рождения посмотреть фильм при предъявлении паспорта можно бесплатно.

После покупки билета, вооружившись пледом и хорошим настроением, можно наслаждаться просмотром популярных фильмов и проводить время с семьёй на свежем воздухе. А если хочется больше комфорта, то за отдельную плату можно арендовать пуфики или кресла-груши.