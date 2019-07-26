Стартовал прием заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука

С 26 июля департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Самарской области на добычу барсука в период охоты с 15 августа по 31 октября 2019.

Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9 часов местного времени и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов:

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет. Также департамент обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с п.п. 6 п.1 ст. 333.18 НК РФ уплачивать государственную пошлину за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо до подачи заявления.