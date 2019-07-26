Стартовал прием заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука

С 26 июля департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Самарской области на добычу барсука в период охоты с 15 августа по 31 октября 2019.
Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.
Прием заявлений будет осуществляться с 9 часов местного времени и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов:
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет. Также департамент обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с п.п. 6 п.1 ст. 333.18 НК РФ уплачивать государственную пошлину за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо до подачи заявления.
— через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области;
— многофункциональные центры Самарской области;
— почтовым сообщением по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
— лично в департаменте по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
— на обособленных рабочих местах у специалистов департамента в муниципальных районах Самарской области по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.