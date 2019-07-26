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Рыбалка и охота

Застрелил трех косуль, получил три года условно и лишился снегохода

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту незаконной охоты, совершенной минувшей зимой в ночное время гражданином К., в июле 2019 года вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Фото: ФОТО АВТОРА

Как сообщает областной департамент охоты и рыболовства, окончательная правовая оценка случаю браконьерства, который произошел в феврале 2019 года в Волжском районе, был рассмотрен судом с вынесением обвинительного приговора с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и конфискацией в доход государства снегохода марки "POLARIS 500", а орудие совершенного преступления — охотничье ружье системы МР-153 подлежит уничтожению. Материальный ущерб в размере 440 тыс. рублей, причиненный государству в результате добычи трех особей косули сибирской, возмещен.

В связи с этим департамент охоты и рыболовства Самарской области вновь обращает особое внимание охотников на недопустимость добычи охотничьих ресурсов без соответствующего разрешения, а равно запрещенными способами, поскольку такое поведение влечет за собой серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности с конфискацией орудий охоты.

Теги: охота Самарская область департамент охоты и рыболовства СО браконьерство
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