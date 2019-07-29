Росрыболовство подало в суд на Жигулевскую ГЭС из-за маловодья

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства передало в суд дело в отношении Жигулевской ГЭС по факту весеннего маловодья, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, после катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству инициировало административное расследование в отношении "Жигулевской ГЭС".

При проведении расследования были получены заключения специалистов, свидетельствующие о признаках совершения правонарушения, подпадающего под ст. 8.38 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения. "Вопрос возмещения ущерба водным биологическим ресурсам будет разрешен в гражданско-правовом порядке", — сообщает теруправление Росрыболовства.