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Рыбалка и охота

Росрыболовство подало в суд на Жигулевскую ГЭС из-за маловодья

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средневолжское территориальное управление Росрыболовства передало в суд дело в отношении Жигулевской ГЭС по факту весеннего маловодья, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Архив «ВН»

Как ранее сообщалось, после катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству инициировало административное расследование в отношении "Жигулевской ГЭС".

При проведении расследования были получены заключения специалистов, свидетельствующие о признаках совершения правонарушения, подпадающего под ст. 8.38 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения. "Вопрос возмещения ущерба водным биологическим ресурсам будет разрешен в гражданско-правовом порядке", — сообщает теруправление Росрыболовства.

Теги: Росрыболовство Жигулевская ГЭС Волга рыба суд расследование
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