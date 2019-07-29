На границе с Ульяновской областью усилен ветконтроль из-за африканской чумы свиней

25 июля департамент охоты и рыболовства Самарской области совместно с областным департаментом ветеринарии провели совещание по вопросу предотвращения возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Самарской области.

Охотопользователей региона проинформировали о ситуации, связанной с возникновением очагов АЧС на приграничных с Ульяновской областью территориях. Так, на минувшей неделе в Кузоватовском районе из-за АЧС погибло 11 домашних животных. Это уже второй очаг заболевания за последний месяц — ранее в селе Сурские Вершины в Барышском районе было зафиксировано заболевание АЧС домашних свиней в частном подворье. Кроме того, от чумы погибли дикие кабаны в государственном заказнике "Сурские Вершины". Этот факт вызывает особую обеспокоенность специалистов, поскольку гибель диких животных говорит о том, что вирус АЧС уже попал в дикую природу, что значительно усложняет эпизоотическую обстановку.

Что касается мероприятий по предотвращению АЧС в частных подворьях, то в настоящее время в регионе имеется резервный запас средств для профилактики заболевания и дезинфекции. По информации ветеринарных служб Ульяновской области, на данный момент очаги АЧС локализованы. На их месте проведены противоэпизоотические работы, на границах с карантинными зонами действует контрольно-пропускные посты. В радиусе 5 километров, в прилегающим к очагам зонам уничтожены все кабаны в личных хозяйствах. В радиусе 100 км от очага запрещена транспортировка и продажа живых свиней и свиноводческой продукции.

"Сегодня во всех муниципальных образованиях Самарской области проводится разъяснительная работа с населением и руководителями свиноводческих хозяйств, проводятся мониторинговые исследования, — отметил руководитель Управления организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий департамента ветеринарии Андрей Шкиль. — На сегодняшний день исследовано 2000 проб, все они отрицательные. Тем не менее на территории Сызранского и Шигонского районов к владельцам животных, которым не обеспечены должные условия содержания, принимаются меры административного воздействия. Также решается вопрос об организации охранно-карантинного поста в селе Старая Рачейка перед границей с Ульяновской областью".

Вместе с тем, как было отмечено на совещании, наиболее эффективным мероприятием по снижению угрозы АЧС в охотничьих хозяйствах является уменьшение плотности населения кабанов и удержание его на уровне, установленным Минприродой России — не более 0,25 особей на 1000 га. В этой связи департаментом в мае 2019 года принято решение о регулировании численности кабана, согласно которому, 63-м охотпользователям Самарской области на территории 83-х охотничьих угодий необходимо добыть 1123 особей этих животных.

В настоящее время по степени угрозы распространения АЧС среди кабанов произведено зонирование территорий охотничьих угодий. К первой угрожаемой зоне (в радиусе 5–20 км от эпизоотического очага) отнесены Сызранский и Шигонский районы Самарской области, расположенные на правобережье Волги, и находящиеся в непосредственной близости с очагами АЧС. Здесь уделяется особое внимание проводимым профилактическим мероприятиям: уже сформированы группы егерей и охотников, которые под контролем сотрудников департамента ежедневно осуществляют обследование охотничьих угодий с целью обнаружения павших кабанов и мероприятия по их отстрелу. Только за прошедшую неделю в этих районах отстрелено 15 кабанов, от которых отобраны пробы биологического материала для установления диагноза на наличие возбудителей особо опасных болезней животных. Диагноз АЧС по результатам их анализа не установлен.

По итогам совещания принято решение о ежедневном обследовании охотничьих угодий в местах обитания кабанов в целях обнаружения погибших животных, усилении контроля за проведением охотпользователями мероприятий по регулированию численности кабанов, и оказании содействия департаменту ветеринарии Самарской области в организации отбора проб биологического или патологического материала от всех трупов павших диких животных.

"Вопрос, безусловно, в первую очередь касается фермеров и колхозов, занимающихся разведением скота. Но и мы с вами не должны оставаться в стороне и отнестись к нему со всей ответственностью, — подчеркнул и. о. руководителя департамента Юрий Дорохов. — Необходимо в максимально короткий срок организовать профилактические мероприятия по недопущению проникновения АЧС в Самарскую область, а именно: провести работы по регулированию численности кабана в закрепленных охотничьих угодьях и добиться снижения поголовья до установленных значений. Сделать это надо сейчас, не дожидаясь начала сезона охоты. В ином случае департаментом будут приняты все необходимые меры для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности".