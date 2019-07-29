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Рыбалка и охота

С начала года в регионе произошло 36 ДТП с участием диких животных

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сообщению департамента охоты и рыболовства Самарской области с начала текущего года на дорогах губернии зарегистрировано 36 наезда на косуль, кабанов и лосей. За аналогичный период предыдущего года зарегистрирован 21 факт таких происшествий.

В департаменте напоминают о необходимости проявлять бдительность и максимально внимательно осуществлять управление транспортным средством в местах возможной миграции диких животных на загородных трассах и других дорогах общего пользования. К таким местам следует отнести автодороги, граничащие с лесными массивами, насаждениями и полями. Наиболее опасные участи:

— 1131 — 1139 км трассы М-5 "Урал";
— 27 км а/д Тольятти — Димитровград;
— 31 — 35 км трассы Самара — Бугуруслан.

При движении на автотрассах, в том числе и на вышеперечисленных участках, в темное и сумеречное время суток необходимо быть предельно осторожными и придерживаться скоростного режима, который позволяет при возникновении опасности предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.

Теги: департамент охоты и рыболовства СО Самарская область охота животные ДТП
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