С начала года в регионе произошло 36 ДТП с участием диких животных

По сообщению департамента охоты и рыболовства Самарской области с начала текущего года на дорогах губернии зарегистрировано 36 наезда на косуль, кабанов и лосей. За аналогичный период предыдущего года зарегистрирован 21 факт таких происшествий.

В департаменте напоминают о необходимости проявлять бдительность и максимально внимательно осуществлять управление транспортным средством в местах возможной миграции диких животных на загородных трассах и других дорогах общего пользования. К таким местам следует отнести автодороги, граничащие с лесными массивами, насаждениями и полями. Наиболее опасные участи:

При движении на автотрассах, в том числе и на вышеперечисленных участках, в темное и сумеречное время суток необходимо быть предельно осторожными и придерживаться скоростного режима, который позволяет при возникновении опасности предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.