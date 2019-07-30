Увеличились штрафы за нарушения правил пользования маломерными судами

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России информирует, что с 26 июля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" значительно увеличены размеры административных штрафов за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ

В новой редакции статьи 11.7. "Нарушение правил плавания" превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, отныне влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Статья 11.8. "Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления" гласит, что управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей ст., влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 тыс. рублей.

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от 15 до 20 тыс. рублей.