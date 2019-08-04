Самарских охотников приглашают на жеребьевку разрешений на добычу лося и косули

В соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" с 9.00 часов 5 августа по 23 августа департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося в сезон охоты с 1 октября по 31 декабря 2019 года.

Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку на каждый вид копытных животных. Заявка заполняется в произвольной форме с указанием:

Заявки физическими лицами могут предоставляться:

Добыча косули сибирской будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Самарской области, лося — на территории ОдОУ муниципальных районов Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский.

Жеребьевка состоится 29 августа 2019 года в 14.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.