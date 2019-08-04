Самарских охотников приглашают на жеребьевку разрешений на добычу лося и косули

В соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" с 9.00 часов 5 августа по 23 августа департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося в сезон охоты с 1 октября по 31 декабря 2019 года.
Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку на каждый вид копытных животных. Заявка заполняется в произвольной форме с указанием:
Заявки физическими лицами могут предоставляться:
1). лично;
2). по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
3). в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 171;
— для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 208.
Добыча косули сибирской будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Самарской области, лося — на территории ОдОУ муниципальных районов Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский.
Жеребьевка состоится 29 августа 2019 года в 14.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.
1). фамилии, имени, отчества (если имеется), даты рождения физического лица;
2). номера охотничьего билета физического лица;
3). вид охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого намерено участвовать физическое лицо;
4). наименования муниципального района Самарской области, на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) которого физическое лицо планирует осуществить охоту;
5). контактного номера телефона, почтового адреса и (или) адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с физическим лицом.