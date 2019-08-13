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Рыбалка и охота

Под Сызранью на Волге задержан браконьер с сотней "хвостов"

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Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 42-летнего жителя Октябрьска, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги.

Фото: Фото предоставлено автором

Полицейские задержали мужчину в районе села Печерское Сызранского района Самарской области. В моторной лодке у  него было обнаружено около сотни рыб различных пород, которые он добыл запрещенным орудием лова - сетью. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценен на сумму более 30 тысяч рублей.

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ  ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы сроком до двух лет.

Теги: Волга ЛОВД Сызрань браконьерство рыба преступление
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