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Рыбалка и охота

На Малом Снежном пройдут соревнования по ловле хищника

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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25 августа на пруду Малое Снежное состоятся любительские соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары". В мероприятии могут принять участие не только для профессионалы, но и новички, которым будет чему поучится.

Фото: Архив «ВН»

Как сообщают организаторы, все участники могут приехать с семьей. Победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия.

Регистрация начинается в 7:30, старт соревнований - в 8:00. Окончание в 14:00, подведение итогов и награждение - до 15:00, после чего ожидается шашлык и уха.

Теги: рыбалка и охота соревнования рыбалка рыбаки Самарская область
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