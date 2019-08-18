На Малом Снежном пройдут соревнования по ловле хищника

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25 августа на пруду Малое Снежное состоятся любительские соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары". В мероприятии могут принять участие не только для профессионалы, но и новички, которым будет чему поучится.

Фото: Архив «ВН»

Как сообщают организаторы, все участники могут приехать с семьей. Победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия. Регистрация начинается в 7:30, старт соревнований - в 8:00. Окончание в 14:00, подведение итогов и награждение - до 15:00, после чего ожидается шашлык и уха.