В Кинель-Черкассах проходят соревнования "Рыбалка без границ"

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21 августа 2019 года с 7.00 до 15.00 на территории водоема в поселке Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области пройдут соревнования по спортивной ловле поплавочной удочкой "Рыбалка без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и граждан пожилого возраста.

Фото: Архив «ВН»

Организатором мероприятия выступает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Соревнования, проводятся ежегодно, начиная с 2008 года - по разным номинациям, как в командном, так и личном зачетах. Их участниками традиционно являются активисты и спортсмены-рыболовы общественных организаций инвалидов и ветеранов. Победителей турнира ждут памятные призы и подарки.