Самарские рыбаки открыли сезон ловли африканского сома

В 40 километрах южнее Самары на озере Снежное открыли рыбалку на африканских сомов. Правда, пока рыбакам попадаются только одни подростки до 300 граммов.

Озеро, куда запустили экзотику, находится в хвосте каскада прудов между селами Сухая Вязовка и Березовый Гай Волжского района. Рыбалка платная, как сообщают счастливчики, кому удалось неплохо отловиться на минувших выходных, за килограмм чистого веса приходится отдать 250 рублей - по факту вылова. Карась, который часто попадается в прилове, идет бесплатно.

По личному мнению рыболовов, это того стоит. Во-первых, само удовольствие рыбалки с поплавочной удочкой на такого необычного для наших широт хищника, а во-вторых, его отменные гастрономические качества. Пусть даже небольшая по нашим меркам рыбка имеет очень нежное, в меру жирное мясо, и в нем практически отсутствуют кости.

Всего, как отмечают владельцы пруда, этим летом на вырост сюда было выпущено около 4 тысяч хвостов африканского сомика. Однако существует проблема: эта рыба обычно не выживает в водоемах, если температура воды в них падает ниже 8 градусов тепла. Соответственно, если в ближайшие полтора месяца из пруда не выловят всех сомиков, то водоем придется спускать.