За Волгой прошел слет дайверов и подвохов

В минувшие выходные в самарской области на территории турбазы "Искра", на правом берегу Волги состоялся очередной слет дайверов и подводных охотников "АТАКА Fest".

На базе собрались более 80 человек, так или иначе причастных к водным и подводным видам спорта. Немало, но и немного: дата проведения мероприятия совпала городским марафоном в Самаре, и часть подводников, в прошлые года принимавших участие в дайвфесте, в этом году решили проверить свои силы в сухопутном состязании.

Размещение участников началось на турбазе еще в пятницу, 23 августа. Ребята расселялись по домикам, готовили снаряжение к дайвингу и подводной охоте, группировались в команды. Ведь в подводной охоте принято погружаться с напарником. Так безопаснее. Пока один ныряет, другой его страхует, и потом наоборот. Тоже самое и в дайвинге. Одиночные погружения не приветствуются. Это лучшая страховка в случае чрезвычайной ситуации. Безопасность превыше всего.

Регистрация началась в субботу, в 9 утра. Все как обычно. Медконтроль, измерение давления, заполнения стандартной формы заявлений, краткий инструктаж по нормам вылова рыбы и техники безопасности. Отдельно с охотниками, отдельно с дайверами.

В 10.30 утра общее построение. Перед подводниками с напутствием и приветственной речью выступил президент РФПС по самарской области Вадим Лядов. Пожелав всем трофеев, призов и здоровья, он дал команду к началу соревнований. Дайверы кинулись собирать скубы и готовиться к поискам своих призов на дне реки. А подвохи, разбившись на двойки, рванули грузиться на свои суда, что бы потом разбрестись по акватории в поисках своих трофеев. На берегу турбазы осталась дежурить группа поддержки — для оказания помощи подводникам в случае непредвиденных обстоятельств.

Турбаза опустела. Солнце грело, ветер освежал, Волга текла, охотники охотились, а дайверы ныряли. Они завершили первыми свою миссию гораздо раньше чем подвохи. Показав хорошие навыки в подводном ориентировании, дайверы прошли по волжскому дну и нашли все затопленные грузики с призами. Таковы были условия соревнований.

Охотникам на поиск рыбы отводилось гораздо больше времени — до 16.00, когда уже должно было начаться взвешивание трофеев и определение победителя соревнований. Но увы, с добычей вернулись не все. Был ли тому виной поднявшийся сильный ветер, или сильно прибавившийся уровень воды в Волге (нак назло, в ода пошла на прибыль именно с субботнего утра), но все участники говорили одно: рыбы мало. Есть на форватере, но мелкая и мало. Незачетная. Мало того, что стрелять ее неспортивно, так это еще и адмистративно наказуемо.

Ну как обычно, не обошлось без водных приключений. Подвохи почти всегда находят их на свою голову. Или на другое место. Вот и в этот раз двойка охотников в составе Сергея Носкова и Дмитрия Курунов на катере "Аквалайн" налетели на ходу на топляк, а потом сели на мелководье. Пришлось вручную стаскивать лодку с мели. От столкновения с деревом погнулся винт мотора. Но продолжать движение было можно. Впрочем, это было еще не все. В довершение к неприятностям на обратном пути кончился бензин, и лодка встала, не дойдя 500 метров до финиша. Хорошо еще на борту оказался НЗ топлива, так что ребята дошли своим ходом, но на взвешивание все-таки опоздали.

Итак, финиш и судейство добытой рыбы. Точнее, участников, кто эту рыбу добыл. Третье место занял Александр Шипелев, добывший солидную щуку. Второе место получил Алексей Якунев, со щукой побольше. А лидировал на соревнованиях скромный охотник из поселка Прибрежный Алексей Смолев. Он умудрился добыть в одиночку почти 20 кг рыбы разных пород. Причем все зачетные, даже суперзачетные. Щуки, судаки, сазан весом в 6 кило. Смолев же получил приз и за самую крупную рыбу щуку весом в 6 кг 950 граммов.

Все участники соревнований получили призы и подарки от компаний-производителей подводного снаряжения. Победителей отметили медалями и памятными грамотами. Ну и конечно, бурными аплодисментами гостей и зрителей. А вечером всех ждал накрытый стол и праздничный банкет и коллективной ухой из добытой рыбы, песни под гитару до утра и встреча рассвета над Волгой.