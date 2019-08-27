На Малом Снежном прошли соревнования по ловле хищника

В воскресенье, 25 августа, группа "Рыбаки Самары" организовала на пруду "Малое Снежное" очередные соревнования по ловле хищника на спиннинг. Чтобы испытать свое счастье, терпение и снасти, на маленькое озеро съехалось около сорока участников со всей области.

Несмотря на прохладное утро и туман, к старту соревнований, который был назначен на 8 утра, солнышко разогрело поляну, и уже к обеду многие участники были вынуждены раздеваться по пояс. Ну и конечно же клев не заставил себя долго ждать. Правда, отличился далеко не каждый. От "нуля" уйти удалось 10 рыболовам, остальные вернулись к финишу ни с чем.

В итоге на контрольном взвешивании призовые места распределились следующим образом: "бронзу" взял Павел Романов, "серебро" - Константин Данилов. Победителем соревнований стал Михаил Карцев, поймавший самую крупную щуку дня на 3 килограмма 235 граммов.