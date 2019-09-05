В Самаре распределили разрешения на добычу косули и лося

С 5 по 23 августа департамент охоты и рыболовства принимал заявки на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося в сезон охоты с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Всего было подано заявок на косулю сибирскую - 1612 штук, на лося - 1203 штук.
29 августа департамент провел жеребьевку. С ее результатами можно ознакомиться по ссылке.
Всего в общедоступных угодьях в этом году охотникам было разрешено добыть 18 косуль - в Елховском, Богатовском, Борском, Большечерниговском и Кинель-черкасском районах, а также четырех лосей - в Камышлинском, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.
Напомним, что в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области» физическим лицам, которым по результатам жеребьевки распределены разрешения, необходимо обратиться в департамент для получения разрешений на добычу косули сибирской и лося с 16 сентября 2019 года по 29 ноября 2019 года включительно.