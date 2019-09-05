В Самаре распределили разрешения на добычу косули и лося

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С 5 по 23 августа департамент охоты и рыболовства принимал заявки на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося в сезон охоты с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Всего было подано заявок на косулю сибирскую - 1612 штук, на лося - 1203 штук.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

29 августа департамент провел жеребьевку. С ее результатами можно ознакомиться по ссылке. Всего в общедоступных угодьях в этом году охотникам было разрешено добыть 18 косуль - в Елховском, Богатовском, Борском, Большечерниговском и Кинель-черкасском районах, а также четырех лосей - в Камышлинском, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.