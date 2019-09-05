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Рыбалка и охота

В Самаре распределили разрешения на добычу косули и лося

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 23 августа департамент охоты и рыболовства принимал заявки на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося в сезон охоты с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Всего было подано заявок на косулю сибирскую - 1612 штук, на лося - 1203 штук.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

29 августа департамент провел жеребьевку. С ее результатами можно ознакомиться по ссылке.

Всего в общедоступных угодьях в этом году охотникам было разрешено добыть 18 косуль - в Елховском, Богатовском, Борском, Большечерниговском и Кинель-черкасском районах, а также четырех лосей - в Камышлинском, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.

Напомним, что в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области» физическим лицам, которым по результатам жеребьевки распределены разрешения, необходимо обратиться в департамент для получения разрешений на добычу косули сибирской и лося с 16 сентября 2019 года по 29 ноября 2019 года включительно.

Теги: охота департамент охоты и рыболовства СО Самара лось косуля охотники жеребьевка
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