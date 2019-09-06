Каждый пятый судоводитель в Самаре - должник

Судебные приставы региона провели рейд в акватории самарских рек. В рамках акции "Должник на воде" проверяли владельцев маломерных судов.

Жители областной столицы, проводящие свой досуг на моторных лодках и катерах, встретились на этой неделе на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы области совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции "Должник на воде" провели рейды по нарушителям-должникам.

Работниками Службы на наличие задолженности было проверено с помощью приложения "ФССП" 119 граждан, из которых 25 оказались должниками.

В результате судебными приставами-исполнителями окончено восемь исполнительных производств на 28 тысяч рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 11,5 тысяч рублей. Также гражданам вручено 137 листовок, информирующих о работе "Банка данных исполнительных производств", и установлено 18 приложений "ФССП".