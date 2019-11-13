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Выставка "INTERIOROOM" создает тренды

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка пройдет с 15 по 17 ноября в ВЦ "Экспо-Волга".

Вдохновившись бессмертным трендом китча 1990-х, команда выставочного центра решила воссоздать дух того времени - времени перемен, зарубежных новинок, смелости, свободы самовыражения.

Плюсом и изюминкой будет служить эксклюзивная застройка пространства выставочными стендами. Участники с энтузиазмом поддержали эту идею, взявшись за продумывание визуального облика своих стендов. Такой формат для специализированной выставки уникален и впервые проводится в Самаре.

На мероприятии ожидается насыщенная деловая и развлекательная программа: новые участники, столичные спикеры, дизайнеры с опытом работы в крупных проектах и создания продукта промышленного дизайна, большое количество мастер-классов, возможность личного участия в декорировании стендов, творческие конкурсы с призами от именитых дизайнеров, гастрономическая программа проекта - благотворительный БЛОГОЖОР.

Все подробности на сайте проекта: expointerio.ru

Теги: INTERIOROOM выставка интерьер дизайн мебель технологии Экспо-Волга Самара
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