Выставка "INTERIOROOM" создает тренды

Выставка пройдет с 15 по 17 ноября в ВЦ "Экспо-Волга".

Вдохновившись бессмертным трендом китча 1990-х, команда выставочного центра решила воссоздать дух того времени - времени перемен, зарубежных новинок, смелости, свободы самовыражения.

Плюсом и изюминкой будет служить эксклюзивная застройка пространства выставочными стендами. Участники с энтузиазмом поддержали эту идею, взявшись за продумывание визуального облика своих стендов. Такой формат для специализированной выставки уникален и впервые проводится в Самаре.

На мероприятии ожидается насыщенная деловая и развлекательная программа: новые участники, столичные спикеры, дизайнеры с опытом работы в крупных проектах и создания продукта промышленного дизайна, большое количество мастер-классов, возможность личного участия в декорировании стендов, творческие конкурсы с призами от именитых дизайнеров, гастрономическая программа проекта - благотворительный БЛОГОЖОР.

Все подробности на сайте проекта: expointerio.ru