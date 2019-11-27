"Лаборатория Касперского": 42% потенциальных читов в онлайн-играх содержат угрозы

В рамках совместной борьбы с читерством в киберспорте и онлайн-играх Kaspersky Anti-Cheat "Лаборатории Касперского" и Warface от MY.GAMES представили результаты исследования "Риски безопасности при использовании читов в онлайн-играх". На примере игры Warface эксперты компаний проанализировали распространенность угроз безопасности в читерском ПО, которое можно найти в интернете.
В итоге вирусные аналитики "Лаборатории Касперского" выяснили, что 42% находящихся в открытом доступе потенциальных читов (включают в себя читы и файлы, которые позиционируются как читы) содержат в себе угрозу безопасности для компьютеров. Среди этих угроз:
Специалисты отдела защиты MY.GAMES классифицировали 4 типа потенциальных читов для игры Warface по сложности механизма их работы, а также составили выборку читов по каждой из категорий для дальнейшего исследования. Финальная выборка взвешена относительно годовой статистики банов по каждой из категорий в игре Warface и содержит 53 уникальные разновидности потенциальных читов. Среди этих категорий представлены:
● наиболее простые читы (13% от общей выборки), которые работают внутри процесса клиента игры после инжекта каким-либо образом;
● читы средней сложности (17%), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи существующих специальных драйверов или используя бреши в античите;
● читы высокой сложности (4%), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи самостоятельно разработанных и установленных руткитов в ядре ОС;
● в качестве "нулевой" группы была классифицирована отдельная категория "фейки" (таких оказалось большинство — 66%), в ней были представлены файлы, которые позиционировались как читы, однако самих читов внутри себя не содержали.
Эксперты выяснили, что в самой популярной (в силу своей доступности) у читеров категории, в которую входят "фейки" и простые читы, почти каждый второй файл содержит угрозу. Усложнение механизма работы чита в общем случае снижает вероятность столкнуться с угрозой, однако повышает риск того, что сама угроза окажется более опасной (например, вместо рекламного ПО в более сложных читах с большей вероятностью находится ПО для кражи паролей и других данных с компьютера пользователя).
"Читы в играх работают как вирусы. Они затрудняют обнаружение и анализ, внедряют свой код, перехватывают вызов функций для изменения алгоритмов работы клиента игры, имеют доступ к персональным данным игрока. Мы в "Лаборатории Касперского" имеем большой опыт работы с такими механизмами, поэтому теперь защищаем не только киберпространство от вирусов, но и игровые миры от читеров", — рассказывает Антон Селихов, руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat.
"Использование читов в онлайн-играх является комплексной проблемой, и наше совместное исследование с "Лабораторией Касперского" доказывает это, — прокомментировал Евгений Паринов, продюсер Warface. — Мы верим, что регулярное информирование пользователей об угрозах безопасности, которые несут читерские программы, поможет снизить интерес к их использованию".
● 41% — потенциально опасное рекламное ПО, которое кроме основного файла также может загружать вредоносную программу;
● 9% — троянцы-стилеры, целью которых является кража паролей и других данных с компьютеров пользователей;
● 5% — нежелательное ПО, которое не обязательно является вредоносным, но может, например, замедлять работу компьютера;
● 4% — бэкдоры для скрытого удаленного управления злоумышленником зараженным компьютером;
● 41% — другие различные семейства троянцев.