"Лаборатория Касперского": 42% потенциальных читов в онлайн-играх содержат угрозы

В рамках совместной борьбы с читерством в киберспорте и онлайн-играх Kaspersky Anti-Cheat "Лаборатории Касперского" и Warface от MY.GAMES представили результаты исследования "Риски безопасности при использовании читов в онлайн-играх". На примере игры Warface эксперты компаний проанализировали распространенность угроз безопасности в читерском ПО, которое можно найти в интернете.

В итоге вирусные аналитики "Лаборатории Касперского" выяснили, что 42% находящихся в открытом доступе потенциальных читов (включают в себя читы и файлы, которые позиционируются как читы) содержат в себе угрозу безопасности для компьютеров. Среди этих угроз:

Специалисты отдела защиты MY.GAMES классифицировали 4 типа потенциальных читов для игры Warface по сложности механизма их работы, а также составили выборку читов по каждой из категорий для дальнейшего исследования. Финальная выборка взвешена относительно годовой статистики банов по каждой из категорий в игре Warface и содержит 53 уникальные разновидности потенциальных читов. Среди этих категорий представлены:

Эксперты выяснили, что в самой популярной (в силу своей доступности) у читеров категории, в которую входят "фейки" и простые читы, почти каждый второй файл содержит угрозу. Усложнение механизма работы чита в общем случае снижает вероятность столкнуться с угрозой, однако повышает риск того, что сама угроза окажется более опасной (например, вместо рекламного ПО в более сложных читах с большей вероятностью находится ПО для кражи паролей и других данных с компьютера пользователя).

"Читы в играх работают как вирусы. Они затрудняют обнаружение и анализ, внедряют свой код, перехватывают вызов функций для изменения алгоритмов работы клиента игры, имеют доступ к персональным данным игрока. Мы в "Лаборатории Касперского" имеем большой опыт работы с такими механизмами, поэтому теперь защищаем не только киберпространство от вирусов, но и игровые миры от читеров", — рассказывает Антон Селихов, руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat.

"Использование читов в онлайн-играх является комплексной проблемой, и наше совместное исследование с "Лабораторией Касперского" доказывает это, — прокомментировал Евгений Паринов, продюсер Warface. — Мы верим, что регулярное информирование пользователей об угрозах безопасности, которые несут читерские программы, поможет снизить интерес к их использованию".