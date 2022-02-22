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Смартфоны Технологии

О чем говорят его намеки: 4 повода для раздумий накануне 23 февраля

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ваш мужчина безупречен, с ним весело и легко, но есть моменты, которые настораживают. Если вы замечаете некоторые странности в поведении своего любимого, присмотритесь внимательнее и обдумайте все. Вот 4 ситуации, в которых происходящее может оказаться совсем не тем, чем кажется.

Фото: предоставлено Tele2

1. Он не делает совместные фото на свой смартфон.

Возможно, у его телефона допотопная камера, а туманный ретро-стиль снимков сейчас не в тренде.

2. Часто до него трудно дозвониться: он не берет трубку, говорит мало, а к вечеру оказывается вне зоны доступа.

Причина — в уже пожившем свое аккумуляторе, он не держит заряд, энергию приходится экономить. А значит, прощайте социальные сети и звонки длиннее пары минут.

3. Не показывает свой телефон, не кладет на стол в ресторане или кафе, все время держит в сумке или кармане, а на просьбу посмотреть смартфон придумывает нелепые отговорки.

Скорее всего, он стесняется своего смартфона, который сейчас как старый халат — удобный и даже незаменимый, но выходить в нем в люди неприлично.

4. Не просит переслать серию ваших совместных фото, которая была такой удачной накануне.

Очевидно, у смартфона скромная память, которая не терпит перегрузок, поэтому ваш светлый образ приходится хранить в мыслях и сердце, но не в телефоне.

Но при этом он по-прежнему заботлив, искренен, надежен и всегда готов выручить вас из неприятной ситуации.

Если у вас совпали хотя бы два пункта из четырех, значит… можно подозревать его дальше, но проще подарить ему хороший смартфон на 23 февраля. Например, лидер по соотношению "цена-качество", гаджеты из линейки бренда Xiaomi, у которых процессор-зверь, аккумулятор — воплощение мощности и камера от 48 Мп — клипмейкеры позавидуют. Сейчас смартфоны этой марки можно выгодно купить в салонах Tele2, скидки от 4 000 до 5 500 рублей, а бонусом — милые презенты для себя.

Подробности акции и адреса салонов можно посмотреть здесь. Верно расшифрованные намеки и желанный подарок на 23 февраля — и вы точно самая лучшая во вселенной.

Ну и не стоит забывать, что качественный смартфон — это еще и хорошая инвестиция в 8 марта, которое, напомним, уже через 2 недели.

Теги: Tele2 смартфоны гаджеты технологии связь телекоммуникации

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