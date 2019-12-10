16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
У поселка Петра Дубрава в браконьерской петле-удавке погиб кабан Стало известно, где и когда пройдут зимние соревнования по рыбалке Рыбачивший у Жигулевской ГЭС нарушитель лишился моторной лодки На некоторых водоемах вблизи Самары могут запретить охоту Самарские рыбаки выиграли 15 тыс. евро на соревнованиях во Франции

Рыбалка и охота

Стало известно, где и когда пройдут зимние соревнования по рыбалке

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 361
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Любителям подледной рыбалки наверняка будет интересно узнать, где в ближайший месяц можно не только отвести душу, посидев с удочкой у лунки, но и выиграть отличные призы.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Уже в эту субботу, 14 декабря на новом карьере в поселке Усть-Кинельский пройдут соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары". Это мероприятие не только для профессионалов, но и новичков которым в свою очередь будет чему поучится. Все участники могут приехать с семьей так как в первую очередь это отдых на природе, общение и приятные знакомства.

Координаты водоема: 53.255071, 50.584073. Точка сбора: https://clck.ru/Kd2Jd

Через неделю, 22 декабря пройдут официальные соревнования Самарской области по ловле рыбы на блесну со льда. Турнир состоится на реке Самара, в Сенном затоне в районе Железнодорожного моста (Ростовский переулок).

Акватория соревнований: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae7a8d438f479a752022d9aa7e57237aba6e9ded35f253fb12737620939aa6041&source=constructorLink

И, наконец, 6 января 2020 года на акватории Кутулукского водохранилища в районе базы "Домик Рыбака" состоится Чемпионат Самарской области по ловле на мормышку со льда. Соревнования пройдут в лично-командном зачете.




Теги: соревнования рыбалка и охота рыбалка рыболовство Самара Самарская область
Комментировать

Фото на сайте

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Майский карась на "Малом Снежном"

Майский карась на "Малом Снежном"

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5