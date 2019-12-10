Стало известно, где и когда пройдут зимние соревнования по рыбалке

Любителям подледной рыбалки наверняка будет интересно узнать, где в ближайший месяц можно не только отвести душу, посидев с удочкой у лунки, но и выиграть отличные призы.

Уже в эту субботу, 14 декабря на новом карьере в поселке Усть-Кинельский пройдут соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары". Это мероприятие не только для профессионалов, но и новичков которым в свою очередь будет чему поучится. Все участники могут приехать с семьей так как в первую очередь это отдых на природе, общение и приятные знакомства.

Координаты водоема: 53.255071, 50.584073. Точка сбора: https://clck.ru/Kd2Jd



Через неделю, 22 декабря пройдут официальные соревнования Самарской области по ловле рыбы на блесну со льда. Турнир состоится на реке Самара, в Сенном затоне в районе Железнодорожного моста (Ростовский переулок).

Акватория соревнований: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae7a8d438f479a752022d9aa7e57237aba6e9ded35f253fb12737620939aa6041&source=constructorLink

И, наконец, 6 января 2020 года на акватории Кутулукского водохранилища в районе базы "Домик Рыбака" состоится Чемпионат Самарской области по ловле на мормышку со льда. Соревнования пройдут в лично-командном зачете.









