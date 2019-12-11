"Электронные кошельки": идентификация должна стать проще

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов - Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney и РНКО "Единая касса" - сделали совместное заявление о необходимости расширения методов идентификации электронных кошельков.

По данным ассоциации, в 2019 году Россия заняла третье место в мире по уровню проникновения финтех-услуг, обогнав такие страны, как Швеция, Великобритания, Сингапур. Эти результаты соотносятся с амбициозными целями Банка России - увеличить долю безналичных расчетов до 65%. Но некоторые принятые в этом году меры могут затормозить рост доли безнала и ухудшить текущее положение дел.

Каждый четвертый потребитель финтех-услуг выбирает сервис, исходя из простоты входа. В этом плане одной из самых простых финансовых услуг является электронный кошелек - открыть его можно за минуту. Указав адрес электронной почты и номер телефона, клиент получает неперсонифицированный инструмент с ограниченными функциями: по закону, его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей иностранным организациям. Зато можно для оплаты услуг российских компаний, например, организаций ЖКХ, сотовых операторов, интернет-магазинов. Это сделало электронные кошельки важным социальным инструментом, который до недавнего времени решал проблему с доступностью финансовых услуг и повышал долю безналичных платежей в коммерческой и социальной сферах.

Как отмечают игроки рынка, электронные кошельки играли заметную роль и в развитии банковского рынка - многие современные решения были впервые опробованы именно на рынке электронных денег: от быстрых онлайн-переводов до платежных мобильных приложений. Эти услуги по-прежнему востребованы: более 100 млн человек в России имеют электронные кошельки, и больше половины пользователей Рунета регулярно рассчитываются с их помощью. Рост доли электронных кошельков - общемировой тренд: по прогнозам Worldpay, к 2022 году их доля вырастет на 10-20 п.п., достигнув 47% в общем объеме онлайн-платежей.

Впрочем, недавно возможности неидентифицированных кошельков были урезаны: текущая редакция федерального закона №161-ФЗ запрещает снятие наличных даже в пределах допустимых ранее 5 тыс. рублей, а также постепенно вводит ограничения на привычные способы пополнения неперсонифицированных кошельков, в частности, наличными. В связи с этим операторы электронных денег и экспертное сообщество неоднократно выражали недоумение по поводу скорости принятия и строгости этих мер: неперсонифицированные кошельки и раньше были непригодны для p2p-переводов и обнала, а сейчас могут оказаться вовсе бесполезны, ведь удобных возможностей для их пополнения скоро не останется.

В качестве аргументов против данной тенденции ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов приводит следующие перспективы: вырастет доля наличных платежей, что, в свою очередь, станет искушением для недобросовестных предпринимателей. При этом уточняется, что платежи через любые кошельки гораздо менее привлекательны для противоправных действий, чем сделки с наличными или криптовалютой: операции с кошельками содержат больше информации об отправителе и получателе и легче прослеживаются, чем наличные или криптовалютные операции.

"Чтобы снизить негативные последствия новых поправок, можно расширить возможности идентификации кошельков, заметно упростив процедуры идентификации без ущерба для их качества", - комментируют в ассоциации и предлагают в виде мер по упрощению предлагается следующее:

По мнению экспертов Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, данные меры снизят барьер к прохождению идентификации - следовательно, сделают финансовые услуги более доступными для населения и стимулируют дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота.