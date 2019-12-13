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Рыбалка и охота

У Самарской рыбоохраны сменился начальник

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе личному составу отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области был представлен новый руководитель - Станислав Юрьевич Бауман, на которого с 9 декабря 2019 года возложено исполнение обязанностей по должности заместителя руководителя Управления.

Сообщается, что Станислав Бауман более 13 лет работает в системе Росрыболовства, в том числе имеет опыт работы руководителем ФГБУ и заместителем руководителя территориального управления.

Также сообщается, что руководитель Управления Вадим Ткачев поблагодарил за службу бывшего руководителя отдела Галину Сидорову (на фото), перешедшую на другую работу, и вручил ей памятный адрес от коллектива.

Теги: Сидорова Галина Бауман Станислав Самара Росрыболовство
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