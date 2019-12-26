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Рыбалка и охота

В областном департаменте охоты и рыболовства рассказали об изменениях в правилах охоты

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте правительства РФ в скором времени будет размещен проект новых Правил охоты. О том, что он в себя будет включать, рассказали в среду, 25 декабря на заседании общественного совета при департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Первое и главное — в документе теперь будет четко подробно определение понятия "охота", которого раньше не было.

"Указывается, что охота — это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием охотничьих биоресурсов, их добычей, переработкой, первичной транспортировкой, — рассказал руководитель управления охраны охотничьих и водных биоресурсов департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов. — К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты или с продукцией охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами и т.д".

По словам Виталия Платонова, сейчас при охоте на копытных группой лиц в закрепленных охотугодьях каждый из них помимо разрешения должен иметь еще и путевку. В новой редакции Правил путевка должна быть одна — у лица, ответственного за проведение охоты, то есть того, на кого выписано разрешение. В общедоступных охотугодьях путевка по прежнему не нужна.

Предполагается, что после принятия документа участников коллективной охоты обяжут надевать специальную одежду ярких цветов — красного или оранжевого, а при охоте в темное время суток — одежда должна иметь световозвращающие элементы.

"В проекте новых Правил есть пункт, предусматривающий увеличение сроков охоты на копытных животных, продлив их до 10 января, — продолжает Платонов. — Мы не поддерживаем это новшество и считаем, что охота на косуль, оленей и лосей должна по прежнему закрываться 31 декабря. Более того, должны быть сокращены сроки охоты на зайцев и другие виды пушных зверей, чтобы добывать их можно было с 1 ноября до 31 января. А вот стрелять волка, который наносит серьезный ущерб охотничьим ресурсам, по нашему мнению, должны разрешить круглогодично. Численность этих зверей постоянно растет".

В департаменте добавляют, что при подготовке новых Правил было предложено разрешить охоту с использованием стрелкового оружия — луков и арбалетов, оснащенных приборами ночного видения и тепловизорами. Данная инициатива не была поддержана, и в ближайшее время такое оружие в российских охотугодьях точно будет в запрете.

И последнее. По действующему закону запрещена пристрелка оружия в охотугодьях, делать это можно только в тире. "Было решено внести изменения и в ближайшее время территориальные подразделения Росгвардии не будут привлекать охотников за приведение оружия к нормальному бою", - заявил руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

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