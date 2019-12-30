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Рыбалка и охота

На озере "Снежное" в новогодние каникулы будет работать зимний лагерь хаски

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начиная со 2 января жители Самары и пригородов могут отдохнуть вместе с семьей на природе и покататься на в собачьих упряжках с хаски.

Фото: https://vk.com/public190118414

Общение с этими милыми и дружелюбными животными — отличный способ разнообразить длинные новогодние праздники. В объятьях хаски с голубыми и янтарными глазами, и у взрослых, и у детей глаза наполняются неподдельным счастьем. Познакомиться и сделать професиональные фотографии с хаски можно всего за 200 рублей.

Заезды на собачьих упряжках с профессиональными каюрами будут организовываться трижды в день — в 10:00, 12:00 и 14:00, цена одной прогулки — от 950 рублей.

Также гостей лагеря, который разбили на берегу озера "Снежное" (Волжский район, недалеко от с. Сухая Вязовка), ждет теплый шатер с горячим чаем, сладкими плюшками и историями от полярных сибиряков. Любители зимней рыбалки здесь же могут испытать свою удачу.

Теги: собаки отдых Самара рыбалка досуг Новый год
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