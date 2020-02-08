Охотников предупреждают об опасности употребления мяса диких животных

Региональный Россельхознадзор предупреждает: чтобы обезопасить себя и своих близких от болезней, передающихся от животных к человеку, охотникам необходимо соблюдать меры предосторожности.

Главное правило — при наличии ран или царапин на руках разделывать тушу животного категорически запрещено! Мясо добытых животных обязательно нужно подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе (ВСЭ). Экспертиза проводится специалистами государственной ветеринарной службы районных станций по борьбе с болезнями животных, в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, а также в участковых ветеринарных лечебницах.

При доставке мяса для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы владелец должен предоставлять ветеринарное свидетельство (ветеринарную справку) о благополучии местности по заразным заболеваниям диких и домашних животных. В документе должны быть указаны время и место добычи, результаты ветеринарного осмотра.

Для полной ВСЭ направляются туша дикого животного целиком с головой и внутренними органами. Если это, по каким-либо причинам невозможно, то для исследования, например, на трихинеллез дикого кабана, барсука и медведя направляются на экспертизу образцы мышц. При этом лабораторный результат будет выдан только на данную присланную пробу, а не на всю тушу.

В случае лабораторного подтверждения заболевания, ветеринарные врачи госветслужбы района немедленно ставятся в известность и, в зависимости от выявленной болезни, проводятся мероприятия по недопущению распространения болезни.

По результатам ВСЭ государственной ветеринарной службой выписывается ветеринарная справка форма №4 или ветеринарное свидетельство форма №2. Этот документ является гарантией безопасности предоставленной продукции.