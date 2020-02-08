16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Охотников предупреждают об опасности употребления мяса диких животных "Самарскую Луку" возглавит экс-руководитель управления Госнаркоконтроля Восемь пойманных "метлой" налимов обернулись для двух тольяттинцев уголовными делами Губдума поддержала закон о запрете отстрела диких собак В Ставропольском районе задержан мужчина, незаконно убивший косулю и зайца

Рыбалка и охота

Охотников предупреждают об опасности употребления мяса диких животных

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный Россельхознадзор предупреждает: чтобы обезопасить себя и своих близких от болезней, передающихся от животных к человеку, охотникам необходимо соблюдать меры предосторожности.

Фото: ФОТО АВТОРА

Главное правило — при наличии ран или царапин на руках разделывать тушу животного категорически запрещено! Мясо добытых животных обязательно нужно подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе (ВСЭ). Экспертиза проводится специалистами государственной ветеринарной службы районных станций по борьбе с болезнями животных, в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, а также в участковых ветеринарных лечебницах.

При доставке мяса для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы владелец должен предоставлять ветеринарное свидетельство (ветеринарную справку) о благополучии местности по заразным заболеваниям диких и домашних животных. В документе должны быть указаны время и место добычи, результаты ветеринарного осмотра.

Для полной ВСЭ направляются туша дикого животного целиком с головой и внутренними органами. Если это, по каким-либо причинам невозможно, то для исследования, например, на трихинеллез дикого кабана, барсука и медведя направляются на экспертизу образцы мышц. При этом лабораторный результат будет выдан только на данную присланную пробу, а не на всю тушу.

В случае лабораторного подтверждения заболевания, ветеринарные врачи госветслужбы района немедленно ставятся в известность и, в зависимости от выявленной болезни, проводятся мероприятия по недопущению распространения болезни.

По результатам ВСЭ государственной ветеринарной службой выписывается ветеринарная справка форма №4 или ветеринарное свидетельство форма №2. Этот документ является гарантией безопасности предоставленной продукции.

Теги: Самара охота ветеринария животные безопасность Россельхознадзор
Комментировать

Фото на сайте

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Майский карась на "Малом Снежном"

Майский карась на "Малом Снежном"

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Знаменитый рыболов-спортсмен Алексей Шанин рассказал в Самаре о секретах хорошей рыбалки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1