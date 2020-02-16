В Шигонском районе проведут бесплатный семинар по требованиям "охотничьего минимума"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В целях профилактики правонарушений в сфере охоты, повышения уровня подготовки охотников и формирования охотничьей этики государственное казенное учреждение Самарской области "Управление охотничьих и водных биологических ресурсов" совместно с государственным бюджетным учреждением Самарской области "Волжское государственное опытное охотничье хозяйство" проведут бесплатный обучающий семинар по теме "Требования охотничьего минимума".

Мероприятие пройдет 5 марта по адресу: Самарская область, село Шигоны, ул. Лесная, 1 (актовый зал). Начало семинара в 10:00.