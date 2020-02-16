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Рыбалка и охота

В Шигонском районе проведут бесплатный семинар по требованиям "охотничьего минимума"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях профилактики правонарушений в сфере охоты, повышения уровня подготовки охотников и формирования охотничьей этики государственное казенное учреждение Самарской области "Управление охотничьих и водных биологических ресурсов" совместно с государственным бюджетным учреждением Самарской области "Волжское государственное опытное охотничье хозяйство" проведут бесплатный обучающий семинар по теме "Требования охотничьего минимума".

Мероприятие пройдет 5 марта по адресу: Самарская область, село Шигоны, ул. Лесная, 1 (актовый зал). Начало семинара в 10:00.

Теги: охота Самарская область Шигоны охотники
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