Топ-5 высокооплачиваемых вакансий на производстве в Самарской области

40 тыс. руб. составила в III квартале медианная* зарплата, которую предлагают самарские работодатели в вакансиях на платформе Авито Работа. При этом практически во всех сферах есть варианты трудоустройства с оплатой от 100 тыс. руб. и выше. Эксперты job-площадки подобрали пять таких вакансий на производстве и в сельском хозяйстве.

Руководитель службы охраны труда

Возглавить службу охраны труда на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов приглашают специалиста с высшим профильным образованием или дополнительной переподготовкой. Кандидату также необходим опыт не менее трёх лет на производстве в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. В дополнение к зарплате до 130 тыс. руб. компания предлагает руководителю службы бесплатное питание и доставку на работу корпоративным транспортом.

Менеджер по продажам

Компания по производству удобрений и товаров для сада и огорода в Самаре подыскивает в свою команду опытного менеджера по продажам. Высокие проценты от сделок дадут ему возможность зарабатывать до 150 тыс. руб. в месяц. Менеджер будет работать с имеющейся клиентской базой и расширять её, контролировать отгрузку и документацию, работать со складским ассортиментом выпускаемой продукции.

Сварщик

Сварщики входят в число не только самых востребованных, но и самых высокооплачиваемых работников. Так, до 120 тыс. руб. готовы платить опытному сварщику 3–4 разряда на производстве в Красноглинском районе, где он будет работать на зарубежных полуавтоматических сварочных установках с металлоконструкциями толщиной от 6 до 25 мм. Сварщику выдадут спецодежду, организуют медосмотр, а при необходимости обеспечат жильём в Самаре.

Начальник цеха

Начальник цеха локальных очистных сооружений на комбинате пищевых продуктов в Тольятти может рассчитывать на зарплату до 105 тыс. руб., обеды за счёт работодателя и служебный транспорт. Соискатель должен иметь высшее техническое образование, управленческий опыт, разбираться в эксплуатационных циклах ремонта оборудования и быть уверенным пользователем ПК. Ему поручат руководство всей производственно-хозяйственной деятельностью цеха, включая подбор и обучение сотрудников.

Агроном

А молочному кооперативу "РАДНА" в Беловке требуется опытный агроном. Специалисту обещают заработную плату до 100 тыс. руб. и служебное жильё. Главная задача агронома — обеспечение кормовой базы для животноводства. Он будет участвовать в планировании перспектив развития предприятия, вести работы по выращиванию кормовых культур и заготовке кормов.

Как выбрать надёжную компанию?

При поиске работы важно выбрать надёжную компанию, где будут вовремя выдавать зарплату, отчислять налоги, оплачивать переработки. Поэтому соискателям стоит внимательно изучать описание вакансии, где должно быть подробно рассказано об обязанностях и условиях работы, о периодичности выплат, рабочем графике и т. д. Зарплату, которую обещают сотруднику, стоит сравнивать со средней по городу и отрасли и с похожими предложениями других компаний, чтобы получить представление об оптимальном уровне оклада. Также нужно проверять предприятие на доступных официальных ресурсах, тщательно относиться к подписанию трудового договора и других документов.

Как отмечают эксперты платформы Авито Работа, не менее важно изучать отклики работников о предприятии. В помощь пользователям Авито собирает отзывы о компаниях и найти их можно по бейджу "Есть мнения о работодателе". Реальные сотрудники, которые нашли работу с помощью job-сервиса, оставляют отклики о соответствии зарплат указанным в вакансиях, своевременности выплат, оплате переработок, возможных штрафах и взносах. Кроме того, платформа проверяет компании по ИНН и присваивает благонадёжным организациям отметку "Компания проверена".