В Самарской области такси может подорожать на 30%

В Самарской области до конца года подорожание поездок прогнозируется на уровне 30%. Таким прогнозом с порталом "Волга Ньюс" поделился главный специалист онлайн-продаж ГК "Альфа-Лизинг" в Поволжье Николай Аршинов.

По его словам, рост цен обусловлен вызовами, с которыми столкнулся рынок такси. Так, рост утилизационного сбора привел к заметному подорожанию авто — на уровне 50-80 тыс. руб. для популярных моделей китайских брендов. А повышение ключевой ставки снизило доступность финансовых продуктов для бизнеса.

Все это вызвало увеличение расходов на обслуживание и обновление таксопарков, соответственно, и рост тарифов.

В целом же, структура спроса на авто для такси в регионе сопоставима с общероссийскими показателями. Так, доля китайских автомобилей растет и составляет уже порядка 60% лизинговых продаж (62% в целом по стране).

Также в Самарской области постепенно сокращаются объемы лизинговых сделок с автомобилями с пробегом — они составляют примерно 7-8%, хотя еще 2-3 года назад этот показатель составлял около 27%. Это обусловлено улучшением условий для приобретения новых авто. Так, таксопарки могут оформить договор лизинга с минимальным авансом, на комфортный срок. Автомобиль для эксплуатации на тарифе "Эконом" в среднем обходится самарским предпринимателям в 1,1 млн руб., на тарифе "Комфорт" — в 1,6 млн руб., на тарифе "Комфорт+" — 2,3 млн рублей.

Самым востребованным брендом среди самарских таксопарков является отечественная Lada. Также в рейтинг наиболее продаваемых авто вошли китайские Geely, Chery, Haval и Omoda, а также белорусский Belgee.