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Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители компании предлагают доверчивым гражданам стать инвесторами сомнительного проекта по строительству струнного транспорта, прикрываясь несуществующими контрактами с региональными властями.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Все началось около месяца назад, когда одному из сотрудников нашей редакции поступил звонок с неизвестного номера с предложением проинвестировать свои накопления в новую технологию транспорта, которая "в самое ближайшее время должна прийти в Самару". Речь шла о компании Sky Way и так называемом струнном транспорте эстакадного типа, где в качестве транспортных средств используются электромобили на стальных колесах, передвигающиеся по специальным рельсам.

"За нашими технологиями — будущее", — этой фразой начинался и заканчивался каждый звонок. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Девушка-оператор с радостью заявила, что проект, в который сегодня можно выгодно вложиться, уже практически согласован на уровне областного правительства, и, мол, чтобы губернатор дал отмашку на строительство новой скоростной дороги, надо все-то набрать 15% голосов жителей Самарской области. "Вы можете зайти на наш сайт, посмотреть видеоролики про наш транспорт, зарегистрироваться в личном кабинете, приобрести долю в компании, после чего ваш голос будет учтен, — настойчиво внушала оператор колл-центра. — А еще вы можете пригласить в наш проект своих друзей, и за это вы получите вознаграждение".

Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка
Деятельность так называемых финансовых пирамид по-прежнему остается серьезной проблемой. Основная цель таких организаций - сбор денежных средств у доверчивых людей, надеющихся на быстрое обогащение без приложения усилий и без вложения значительной суммы денег.

После этих слов мы всерьез задумались: а не мошенничество ли это? Посудите сами: некая компания, не имеющая, как выяснилось в процессе изучения открытых источников информации, ни одного реализованного проекта в России, собирает деньги у простых граждан, и под предлогом их использования в форме государственно-частного партнерства. И при этом использует всем известные технологии сетевого маркетинга! Счет для перевода денежных средств, у компании открыт в форме простого электронного кошелька. Но что нас поразило особенно, это смелость представителей SkyWay, которые не стесняясь используют в своей агитации имя главы региона. Кстати, на сайте компании даже крутится видеоролик, на котором запечатлен первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, который, будучи посетителем выставки Innotrans в Берлине, делится своими впечатлениями о "транспорте нового поколения", разработанного компанией SkyWay.

Чтобы развеять сомнения, нам пришлось немного глубже погрузиться в историю фирмы. Выяснилось, компания SkyWay — это международный сетевой холдинг, похожий на гигантский спрут. Его щупальца тянутся из Белоруссии в Россию, Казахстан и другие страны постсоветского пространства. При этом организационно эта структура делится на три подразделения. Первое действительно занимается разработками и даже построило под Минском тестовую ветку, на которой изредка проводит испытания. Второе — это Sky Way Invest Group, которая проводит обучение по сохранению и приумножению капитала, интернет-бизнесу и личностному развитию. Именно эти услуги компания продает своим "инвесторам". И, наконец, третье звено — это разбросанные по Европе и Азии региональные предствительства Sky Way Invest Group, которые и собирают деньги с доверчивых граждан, не имея при этом никаких лицензий на осуществление подобной деятельности.

В Самаре представительство SkyWay появилось относительно недавно — в феврале этого года. Возглавили его супруги Светлана и Дмитрий Былавины. Мы побывали у них в гостях, и даже побеседовали по скайпу с их руководителем — генеральным директором группы компаний Sky Way Invest Group Андреем Ховратовым. О том, что из этого вышло, мы расскажем в ближайшее время. А пока лишь заметим, что в ответ на наши запросы из областного правительства и администрации Самары нам официально сообщили: "Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с компанией SkyWay по вопросу строительства нового вида струнно-рельсового транспорта не подписывалось". Более того, по словам Владимира Сластенина, до нашего обращения он не был осведомлен об использовании его фамилии в рекламе услуг компании, это делалось без его ведома.

Мы обязательно продолжим держать наших читателей в курсе развития событий вокруг деятельности самарского представительства Sky Way Invest Group. А пока официально просим органы прокуратуры подключиться к нашему расследованию и дать свою правовую оценку деятельности компании.

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