Самарская область в тройке лидеров по покупке облигаций федерального займа

С 26 апреля началась продажа облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24.
По состоянию на 27 апреля ВТБ24 принял более 1 000 заявок на сумму более 1 млрд руб. по облигациям федерального займа. Регионом-лидером по числу обращений стала Москва и область — 37% от общего числа. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть — 16%. Далее следуют Самара и Казань (3%), Уфа, Саратов, Ставрополь (2%), Череповец (1,5%).
Для покупки ценных бумаг клиентам необходимо обратиться в один из 667 офисов ВТБ24 формата "Привилегия" и Private Banking. Адреса можно узнать на сайте банка.
ОФЗ-н — ценная бумага с высокой степенью надёжности, выпускаемая государством в лице министерства финансов РФ исключительно для граждан РФ старше 18 лет. Номинал одной ОФЗ-н составляет 1 тыс. руб. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска — 30 тыс. руб., максимальный — 15 млн руб. Срок обращения ОФЗ-н составляет 3 года. Доходность по ОФЗ-н превышает действующие ставки по депозитам. Так, в рамках первого выпуска средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг составит до 9% годовых.
Клиент имеет возможность продать государственные ценные бумаги досрочно и получить назад все вложенные средства (в случае, если приобретение бумаг осуществлялось не выше номинальной стоимости) за минусом вознаграждения банка.
Последние комментарии
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.
Молодцы Самарцы так держать! У нас в Беларуси журналисты тоже начали борьбу с этим, как Вы правильно назвали СПРУТОМ...который заманивает к себе клиентов обещаниями фантастических доходов.