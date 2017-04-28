Самарская область в тройке лидеров по покупке облигаций федерального займа

С 26 апреля началась продажа облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24.

По состоянию на 27 апреля ВТБ24 принял более 1 000 заявок на сумму более 1 млрд руб. по облигациям федерального займа. Регионом-лидером по числу обращений стала Москва и область — 37% от общего числа. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть — 16%. Далее следуют Самара и Казань (3%), Уфа, Саратов, Ставрополь (2%), Череповец (1,5%).

Для покупки ценных бумаг клиентам необходимо обратиться в один из 667 офисов ВТБ24 формата "Привилегия" и Private Banking. Адреса можно узнать на сайте банка.

ОФЗ-н — ценная бумага с высокой степенью надёжности, выпускаемая государством в лице министерства финансов РФ исключительно для граждан РФ старше 18 лет. Номинал одной ОФЗ-н составляет 1 тыс. руб. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска — 30 тыс. руб., максимальный — 15 млн руб. Срок обращения ОФЗ-н составляет 3 года. Доходность по ОФЗ-н превышает действующие ставки по депозитам. Так, в рамках первого выпуска средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг составит до 9% годовых.



Клиент имеет возможность продать государственные ценные бумаги досрочно и получить назад все вложенные средства (в случае, если приобретение бумаг осуществлялось не выше номинальной стоимости) за минусом вознаграждения банка.