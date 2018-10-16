10 признаков того, что вы доверяете свои деньги мошенникам

Многие думают, что "финансовые пирамиды" остались в девяностых, однако мошенники продолжают выдумывать все новые способы относительно законного отъема денег у населения. Ниже вы прочтете краткое руководство, как не оказаться в числе их жертв.

Чтобы не потерять свои кровно заработанные, специалисты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России советуют обращать внимание на признаки, которые выдают мошенников.

Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже "Форекс" В Самарской области расследуется уголовное дело о предполагаемом обмане людей при игре на рынке "Форекс". По версии следствия, жертвами группы трейдеров стали почти две сотни человек, причем некоторые из них в результате виртуальной игры на бирже лишились не только своих денег, но и жилья.

1. У организации отсутствует лицензия ЦБ РФ или она не состоит в реестре Банка России (проверить это можно на официальном сайте cbr.ru в разделах "Справочник по кредитным организациям" и "Справочник участников финансового рынка").

2. Компания ведет агрессивную навязчивую рекламу.

3. Вам обещают сверхприбыль и гарантию дохода, что запрещено на рынке ценных бумаг.

4. Организаторы заявляют, что никаких рисков для вкладчиков нет (добросовестные инвестиционные компании всегда предупреждают своих клиентов о рисках).

5. За право стать участником проекта необходимо заплатить взнос, а потом привести новых клиентов.

6. Фирма зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель (эта информация доступна в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России).

7. В договоре четко не прописано, кто и за что несет перед вами ответственность.

8. Отсутствуют документы, подтверждающие вложения средств в обещанные высокодоходные проекты.

9. Нет данных о финансовом положении организации.

10. Вам обещают оказать помощь в получении (погашении, рефинансировании) кредита за минимальную комиссию в 20-30% от необходимой вам суммы.

Иногда человек понимает, что имеет дело с "финансовой пирамидой", уже после того, как доверил ей деньги. В этом случае рекомендуется составить претензию в адрес компании с требованием вернуть средства, сообщив о намерении обратиться в правоохранительные органы. Если компания отказывается вернуть деньги — соберите документы (договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер), подтверждающие, что вы передавали организации средства, и напишите заявление в полицию и прокуратуру, обратитесь за профессиональной помощью к адвокату, у которого есть опыт в подобных делах и найдите других вкладчиков "пирамиды" и составьте коллективный иск.

Помните: чем раньше вы предадите огласке факт мошенничества, тем больше у вас шансов вернуть деньги!