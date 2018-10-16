16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
10 признаков того, что вы доверяете свои деньги мошенникам Центробанк рассказал о преимуществах и рисках гибридных депозитов Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже "Форекс" Семь признаков "инновационных" финансовых пирамид Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Фондовый рынок и инвестиции Деньги

10 признаков того, что вы доверяете свои деньги мошенникам

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

Многие думают, что "финансовые пирамиды" остались в девяностых, однако мошенники продолжают выдумывать все новые способы относительно законного отъема денег у населения. Ниже вы прочтете краткое руководство, как не оказаться в числе их жертв.

Фото: PressFoto.ru

Чтобы не потерять свои кровно заработанные, специалисты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России советуют обращать внимание на признаки, которые выдают мошенников.

Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже "Форекс" Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже "Форекс"
В Самарской области расследуется уголовное дело о предполагаемом обмане людей при игре на рынке "Форекс". По версии следствия, жертвами группы трейдеров стали почти две сотни человек, причем некоторые из них в результате виртуальной игры на бирже лишились не только своих денег, но и жилья.

1. У организации отсутствует лицензия ЦБ РФ или она не состоит в реестре Банка России (проверить это можно на официальном сайте cbr.ru в разделах "Справочник по кредитным организациям" и "Справочник участников финансового рынка").
2. Компания ведет агрессивную навязчивую рекламу.
3. Вам обещают сверхприбыль и гарантию дохода, что запрещено на рынке ценных бумаг.
4. Организаторы заявляют, что никаких рисков для вкладчиков нет (добросовестные инвестиционные компании всегда предупреждают своих клиентов о рисках).
5. За право стать участником проекта необходимо заплатить взнос, а потом привести новых клиентов.
6. Фирма зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель (эта информация доступна в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России).
7. В договоре четко не прописано, кто и за что несет перед вами ответственность.
8. Отсутствуют документы, подтверждающие вложения средств в обещанные высокодоходные проекты.
9. Нет данных о финансовом положении организации.
10. Вам обещают оказать помощь в получении (погашении, рефинансировании) кредита за минимальную комиссию в 20-30% от необходимой вам суммы.

Иногда человек понимает, что имеет дело с "финансовой пирамидой", уже после того, как доверил ей деньги. В этом случае рекомендуется составить претензию в адрес компании с требованием вернуть средства, сообщив о намерении обратиться в правоохранительные органы. Если компания отказывается вернуть деньги — соберите документы (договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер), подтверждающие, что вы передавали организации средства, и напишите заявление в полицию и прокуратуру, обратитесь за профессиональной помощью к адвокату, у которого есть опыт в подобных делах и найдите других вкладчиков "пирамиды" и составьте коллективный иск.

Помните: чем раньше вы предадите огласке факт мошенничества, тем больше у вас шансов вернуть деньги!

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 20 сентября 2018 05:22 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Олег, вы действительно считаете, что эти фантики принесут вам или вашим внукам хоть копейку или цент?

Oleg Igorevich 17 сентября 2018 15:55 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Вы за пенсионеров не переживайте Они все же видят результаты работы их скромных инвестиций Мои сразу сказали, когда им сертификаты пришли по почте "Это внукам" Спасибо Юницкому.

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4