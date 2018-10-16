10 признаков того, что вы доверяете свои деньги мошенникам

Многие думают, что "финансовые пирамиды" остались в девяностых, однако мошенники продолжают выдумывать все новые способы относительно законного отъема денег у населения. Ниже вы прочтете краткое руководство, как не оказаться в числе их жертв.
Чтобы не потерять свои кровно заработанные, специалисты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России советуют обращать внимание на признаки, которые выдают мошенников.
1. У организации отсутствует лицензия ЦБ РФ или она не состоит в реестре Банка России (проверить это можно на официальном сайте cbr.ru в разделах "Справочник по кредитным организациям" и "Справочник участников финансового рынка").
2. Компания ведет агрессивную навязчивую рекламу.
3. Вам обещают сверхприбыль и гарантию дохода, что запрещено на рынке ценных бумаг.
4. Организаторы заявляют, что никаких рисков для вкладчиков нет (добросовестные инвестиционные компании всегда предупреждают своих клиентов о рисках).
5. За право стать участником проекта необходимо заплатить взнос, а потом привести новых клиентов.
6. Фирма зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель (эта информация доступна в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России).
7. В договоре четко не прописано, кто и за что несет перед вами ответственность.
8. Отсутствуют документы, подтверждающие вложения средств в обещанные высокодоходные проекты.
9. Нет данных о финансовом положении организации.
10. Вам обещают оказать помощь в получении (погашении, рефинансировании) кредита за минимальную комиссию в 20-30% от необходимой вам суммы.
Иногда человек понимает, что имеет дело с "финансовой пирамидой", уже после того, как доверил ей деньги. В этом случае рекомендуется составить претензию в адрес компании с требованием вернуть средства, сообщив о намерении обратиться в правоохранительные органы. Если компания отказывается вернуть деньги — соберите документы (договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер), подтверждающие, что вы передавали организации средства, и напишите заявление в полицию и прокуратуру, обратитесь за профессиональной помощью к адвокату, у которого есть опыт в подобных делах и найдите других вкладчиков "пирамиды" и составьте коллективный иск.
Помните: чем раньше вы предадите огласке факт мошенничества, тем больше у вас шансов вернуть деньги!
Последние комментарии
Олег, вы действительно считаете, что эти фантики принесут вам или вашим внукам хоть копейку или цент?
Вы за пенсионеров не переживайте Они все же видят результаты работы их скромных инвестиций Мои сразу сказали, когда им сертификаты пришли по почте "Это внукам" Спасибо Юницкому.