Самарцы все чаще становятся жертвами юристов-мошенников

Юридическую помощь большинство из нас привыкли искать по совету знакомых. Однако никто не даст вам гарантии, что в итоге вы не попадете впросак. Как, защищая свои законные права, не стать жертвой мошенников и вернуть деньги, если вас обманули, разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Неоправданное доверие

Про юриста Анну Федурце в 2012 году писали в одном из самарских журналов. Бизнес-леди сделала неплохую карьеру: отработала несколько лет в областном суде Екатеринбурга, потом в казанской милиции, потом переехала в Самару, поработала в компании "Волгоспецстрой", после чего занялась частной юридической практикой. Однако женщина оказалась нечиста на руку: сейчас ее разыскивают судебные приставы, потому что ней "висит" долгов почти на 200 тысяч рублей.

"Мне ее рекомендовала знакомая, — рассказывает председатель садового товарищества "Овражек" Максим Маркин. — Она обязалась помочь нам оформить право собственности на наши участки, собрала с каждого по 7,5 тысяч рублей, после чего стала кормить нас "завтраками", а потом и вовсе исчезла, перестав брать трубку".

В общей сложности дачники отдали женщине около 40 тысяч рублей. Обратившись в суд за взысканием с нее долгов, они вскоре познакомились с еще одним клиентом Федурце — Юрием Янке. Мужчина в феврале 2016 года судился с бывшим работодателем — ООО "Обработка металлов", который не выплатил ему зарплату за несколько месяцев, и проиграл. Чуть позже ему удалось найти оригинал трудового договора, который мог бы "говорить" в его пользу, через знакомых вышел на Федурце, заключил с ней договор об оказании ему юридических услуг, отдал аванс и все нужные документы. После этого женщина-юрист пропала, а вместе с ней пропали и шансы выиграть дело у бывшего работодателя. На данный момент фирма закрыта, а сроки давности судебных тяжб истекли.

И дачники, и Янке обратились каждый от собственного имени в гражданские суды, которые постановили взыскать с Федурце в пользу каждого из них в районе восьми тысяч рублей. Однако на самом деле это пиррова победа — они потратили деньги, время и нервы, но в итоге лишь пополнили список кредиторов бывшей бизнес-леди, которую днем с огнем не могут найти ни полиция, ни судебные приставы.

Как найти грамотного кадастрового инженера Зарегистрировать дачный участок, оформить в собственность жилой дом - эти и многие другие действия с недвижимостью сегодня невозможно совершить без помощи кадастровых инженеров. Но до недавнего времени к этим специалистам было много претензий, так что закон ужесточил требования к их деятельности.

Сомнительные конторы

"Ситуация на рынке оказания юридических услуг по гражданским делам в Самаре, да и не только близка к беспределу, — считает управляющий партнер АБ "Яблоков и партнеры" Вячеслав Яблоков. — Никто не гарантирует, что человек, назвавшийся юристом, хотя бы имеет юридическое образование, даже если он зарегистрировал ИП или ООО. Контроль в этой сфере не предусмотрен действующим законодательством, а суд не обязан проверять, кому вы выдали доверенность на представление ваших интересов".

Привлечь к ответственности юриста, таким образом, практически нереально: частное лицо может исчезнуть, фирма пройти процедуру слияния с каким-нибудь ООО "Рога и копыта", похоронив шансы клиентов на возвращение денег.

Кстати, в Самаре таким образом работало некое ООО "Юридическая консультация": в 2014–2015 годах в городских судах к этой конторе было рассмотрено пять гражданских исков, все клиенты говорили примерно одно и то же: заключили договор, отдали деньги, работа не выполнена, возвращать оплату фирма не желает.

"На самом деле недовольных клиентов было гораздо больше, — продолжает Вячеслав Яблоков. — Одного из них в суде представляли мы. Женщину ввели в заблуждение с самого начала: пообещали сделать то, что по закону невозможно. Когда начали "копать", оказалось, что ранее фирма с аналогичным названием работала в Новосибирской области, где всего за восемь месяцев собрала примерно 7,5 млн рублей, после чего ее учредители переместились в Самару".

Возбуждения уголовного дела добиться так и не удалось, многие клиенты просто опустили руки, в гражданские суды пошли всего несколько человек, да и те деньги так и не вернули.

Как правильно оформить наследство и какую роль в этом процессе играет нотариус При открытии наследства наследник вправе в течение шести месяцев принять его, подав по месту последнего жительства умершего нотариальное заявление о принятии либо о выдаче свидетельства о соответствующем праве. Впрочем, на этом хлопоты только начинаются.

Рычаги давления

На протяжении последнего десятка лет в стране готовится программа "Юстиция", которая призвана утвердить адвокатскую монополию, т.е. только адвокаты в стране будут вправе оказывать юридические услуги.

Все дело в том, что на адвокатов есть свои рычаги давления: это более квалифицированные люди. Кроме получения высшего юридического образования, они должны сдавать еще адвокатский экзамен, поэтому им есть что терять. Репутация, деньги, плюс давление со стороны коллег — Палата адвокатов может выписывать "горькие пилюли": замечания, предупреждения и, как крайняя мера, — исключение из своих рядов. И практика показывает, что это действительно работает. Так, вдова одного самарского банкира в 2014 году обратилась в одну из местных адвокатских контор за помощью: мол, верните имущество, которое у меня отобрали обманом. С женщины взяли миллион рублей, но за эти деньги лишь написали от ее имени заявление в полицию. Более того, за судебные тяжбы в гражданском порядке с нее потребовали дополнительную плату. Женщина обратилась в другую контору, где все сделали гораздо дешевле и помогли с написанием жалобы на коллег. Ныне тот адвокат, что изначально занимался этим делом, лишен статуса.

В последнее время число "громких" уголовных дел, в которых фигурируют адвокаты, увеличилось: если адвокат обещает "решить" дело в суде за отдельное денежное вознаграждение, то весьма велика вероятность, что его привлекут за мошенничество, а также за клевету на судью, если он до этого заверял клиента, что приговор зависит от размера мзды. Александр Силуянов, Рамиз Мамедов, Сергей Формазов, — это лишь не полный список адвокатов Самарской области, оказавшихся на скамье подсудимых за злоупотребление доверием своих клиентов.

Вячеслав Яблоков, управляющий партнер АБ "Яблоков и партнеры":

— Обращаясь первым делом в гражданский суд, вы фактически признаете, что налицо не уголовно наказуемое деяние, а гражданско-правовые отношения. Вероятность добиться успеха возрастет, если найти других пострадавших от действий того же юриста, что и вы. Свяжитесь с ними, наймите вместе грамотного адвоката, подайте заявление в полицию о факте мошенничества. Чем больше заявлений и пострадавших, тем больше шансов, что полиция "увидит" систему и возбудит-таки уголовное дело.