Десятки родителей со всей страны жалуются на тольяттинский интернет-магазин мебели

Тольяттинский онлайн-магазин Mamarada, занимающийся изготовлением и продажей детской мебели и аксессуаров, оказался в центре крупного скандала. Десятки заказчиков со всей страны жалуются на компанию, которая взамен перечисленных денег вот уже несколько месяцев кормит их "завтраками", под разными предлогами отодвигая сроки поставок. Корреспондент Волга Ньюс связался со сторонами конфликта и разобрался в его причинах.

Онлайн-площадка Mamarada в социальной сети Вконтакте начала свою работу в сентябре 2015 года. И если с самого начала на ней было представлено всего несколько наименований мягких игрушек и аксессуаров для интерьера, то за два года ассортимент магазина значительно расширился. Самым популярным товаром среди подписчиков сообщества стали детские кроватки в форме домиков. Цены на них начинались с 5 700 рублей, однако родителям предлагались и более функциональные варианты за 20 тысяч. В цену входила доставка, которая осуществлялась по России.

Дела у интернет-магазина и ее владелицы, жительницы Тольятти Анастасии Ситновой шли в гору. Заказы поступали со всей страны. Однако в 2017 году что-то пошло не так, и судя по всему девушка перестала успевать отгружать своим клиентам мебель. Казалось бы, в таких случаях обычно расширяют производство. Но похоже девушка решила, что справится, и продолжила принимать предоплату на новые "спальные" домики для малышей.

Самарцы все чаще становятся жертвами юристов-мошенников Юридическую помощь многие граждане привыкли искать по совету знакомых. Однако никто не даст вам гарантии, что в итоге вы не попадете впросак. Как, защищая свои законные права, не стать жертвой мошенников и вернуть деньги, если вас обманули, разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Ситуация вышла из-под контроля нынешним летом, когда сразу несколько десятков заказчиков не получили в обещанный срок оплаченную мебель. С учетом, что в каждом отдельном случае деньги за нее были перечислены немалые, родители начали задавать Анастасии вопросы, в чем причина задержки. Ответы были типичными. Сначала на производстве якобы произошло замыкание. Затем начались "проблемы с доставкой". Мол, мебель отгружена, вина полностью на транспортной компании. Но недели шли, а кроватки к своим владельцам так и не прибывали. И тогда недовольные родители (в основном молодые мамы) объединились в группу и решили защищать свои права.

"Мы создали сообщество в WhatsUpp, назвав его "Мама не рада", — говорит самарчанка Дина Глухова. — К нам присоединилось больше 30 человек — из Подмосковья, Тюмени, Пензы, Воронежа, Кирова, Краснодара и других городов. Большинство из нас уже отчаялось дождаться заказанной мебели, и мы начали требовать от Анастасии возврата денег. Кому-то она была должна 5 тысяч, кому-то 40. На 5 октября общий долг перед нами перевалил за 280 тысяч. И это лишь по тем из нас, кто отказался от доставки кроваток".

Судя по переписке, которую организовали с владелицей интернет-магазина недовольные мамы, ситуация действительно выглядела критически. Анастасия могла неделями не отвечать своим заказчикам, после чего сообщала, что для отправки мебели ей требуется еще несколько дней. Но по факту они снова превращались в недели, после чего расторжения договора и возврата денег требовали все новые и новые заказчики.

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Надо сказать, деньги Анастасия начала возвращать. Пусть не все сразу и не всем, но в настоящий момент ей составлен длинный график погашения долгов. Впрочем, своей вины девушка в сложившейся ситуации не видит. С ее слов, еще ни один человек, отказавшийся от заказа, не получил отказа от возврата оплаты. "Сейчас отправка мебели возобновилась, — говорит Анастасия. — Параллельно мы сейчас занимаемся возвратом денег тем, кто решил ее не дожидаться".

Добавим, что по данным на 16 октября четверо заказчиков Анастасии Ситновой обратились с жалобой на ее действия в свои городские отделы полиции. Впрочем, судя по всему, работа по ним еще не начата. По крайней мере, в ГУ МВД России по Самарской области нам сообщили, что заявления от граждан, пострадавших от действий индивидуального предпринимателя Анастасии Ситновой к ним не поступали. "Гражданам, считающим, что в отношении них были совершены противоправные действия, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, также заявление можно направить, воспользовавшись формой на сайте 63.мвд.рф/request_main. По всем заявлениям будет проведена проверка, дана правовая оценка и принято процессуальное решение, а заявитель по результатам уведомлен", — сообщили нам в пресс-службе областного ГУВД.

Ну, а что касается прав потребителей, приобретающих товары в интернет-магазинах, то здесь существует главное правило: не быть доверчивыми. Вот лишь несколько признаков того, что возможно вас хотят обмануть.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует потребителям проверять сведения о продавце, а именно: название компании, ИНН, адрес места ее нахождения, телефон, электронные адреса. Внимательно ознакомьтесь с условиями доставки, стоимости и возможностью возврата товара. Обратите внимание на способы оплаты, хорошо если их несколько, включая наложенный платеж, перевод с банковской карты, а так же доставку с курьером.

Помните, что в соответствии с п. 21 "Правил продажи товаров дистанционным способом", утвержденных Постановлением Правительства от 27.09.2007 г. № 612 покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Продавец должен будет возвратить вам сумму, уплаченную в соответствии с договором, за исключением расходов на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.