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Самарчанке удалось вернуть деньги за кредитные услуги косметологов

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Салоны красоты и здоровья, приглашающие женщин на бесплатные процедуры, а отпускающие их из офиса с кредитным договором на крупную сумму, давно стали массовым явлением. Однако от подобных услуг можно отказаться и вернуть потраченные деньги. Это на днях подтвердил Железнодорожный районный суд Самары, который вынес решение в пользу потребителя.

Фото: Игорь Казановский

"Центр красоты и здоровья", "Аврора", "Александрия", "Планета Красоты", "Худеем вместе" и еще несколько других названий - так представлялись самарским женщинам операторы организации, расположенной по адресу Полевая, 71 / Пушкина, 229. Здесь представительницам прекрасного пола предлагалось пройти бесплатную процедуру диагностики организма или косметологических и медицинских процедур, но на прием зачем-то надо было обязательно принести паспорт. Не осознавая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, после расслабляющего сеанса женщины выходили из дверей салона красоты и только потом осознавали, что подписали договор на оказание платных услуг, и стоимость его иногда доходила до ста тысяч рублей. Причем если собственных денег у клиентов заведения не хватало, на них оформлялся потребительский кредит под 30% годовых.

Данные истории до сих пор обсуждаются в Интернете, пользователи в социальных сетях разоблачают сомнительные схемы работы подобных "салонов красоты". Да и наверняка у многих есть знакомые, кому предлагали пройти подобные процедуры или кто когда-то попался на удочку маркетологов. Однако подобным схемам можно противостоять. Данное решение подтвердил Железнодорожный районный суд Самары. Сюда с иском обратилась жительница Самары Людмила Б., которая в июне текущего года заключила в ООО "Голда" (таково официальное название этой организации) договор на программу комплексного ухода в размере 89 тыс. рублей. Из них 66 тыс. рублей были оформлены в кредит под 31% годовых.

Женщина пришла на бесплатные процедуры и почему-то согласилась на платные услуги. Через два дня она опомнилась и подала заявление на расторжение договора. Однако сотрудники ООО "Голда" отказались это сделать. Тогда клиентка обратилась в суд. В качестве третьей стороны к делу было привлечено региональное управление Роспотребнадзора. Эксперты ведомства подтвердили, что, согласно закону "О защите прав потребителей", гражданин вправе отказаться от исполнения договора в любое время, при условии оплаты уже выполненных работ. Также потребитель может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

"Договор был оплачен в полном объеме посредством заключения кредитного договора, но истец отказался от договора и попросил возместить ему понесенные расходы. В договоре не указали фактическую сумму на оказание услуг, конкретные процедуры и их стоимость в договоре также не указывались. Истец считает, что условия договора были навязаны ответчиком и были нарушены его права как потребителя. Ответчику была вручена претензия, но ответа не последовало", - пояснили Волга Ньюс в Роспотребнадзоре.

Судья, рассмотрев обстоятельства дела, приняла решение в пользу истца и удовлетворила ее требования частично. К возврату были потребованы 44 тыс. рублей. Из первоначальной суммы кредитного договора была исключена оплата заявленных первоначально бесплатных процедур (клиника представила на них прейскурант). Также с ООО "Голда" взысканы 10 тыс. рублей неустойки и 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, 5 тыс. рублей составила оплата услуг юриста. Кроме того, компания  заплатила штраф в размере 15 тыс. рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Общая сумма взысканных средств превысила 76 тыс. рублей.

ООО "Голда" намерено обжаловать данное решение. Вопрос будет рассмотрен в Самарском областном суде в начале следующего года.

Теги: ООО "Голда" салон красоты Роспотребнадзор суд права потребителя кредиты
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