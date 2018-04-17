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Дом. Мебель. Интерьер

Выставку "Ваш коттедж" посетило более 3 тысяч человек

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 15 апреля в ВК "Экспо-Волга" состоялась выставка "Ваш коттедж". За четыре дня проект посетили более трех тысяч человек.

Как известно, выставка — это гармоничное сочетание экспозиции и деловой программы. Организаторы придерживаются этого баланса, и поэтому подготовили не только насыщенную форумную часть, но и постарались угодить всем гостям представленными товарами и услугами.

Порядка 100 крупнейших компаний из различных регионов России представили свою продукцию. В этом году география участников расширилась: добавились швейцарские партнеры. Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.

Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений от экспонентов компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей — всего 30 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.

Одним из самых важных событий стала конференция "Актуальные вопросы управления малоэтажными жилыми комплексами в современных условиях", где профессионалы обсудили злободневные темы, которые касаются многих самарцев и постарались найти решения сложившихся непростых ситуаций.

Вместе с рестораном сербской кухни "Балкан Гриль" ВК "Экспо-Волга" открыл сезон барбекю. Профессиональные повара готовили традиционные сербские блюда на огне для гостей и участников.

В воскресенье подвели итоги конкурса "Колодец желаний", в рамках которого был разыгран настоящий срубовый колодец для коттеджного участка. Счастливым обладателем роскошного подарка стал один из посетителей проекта.

"Выставка "Ваш коттедж" давно стала эффективной и успешной площадкой для коммуникации строительной отрасли, прежде всего, с частными заказчиками. Что особенно важно, на выставке постоянно проходят деловые встречи, мастер-классы, обучающие семинары по целому ряду направлений в строительстве", — подчеркнул генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Теги: Левитан Андрей выставка коттедж строительство дизайн технологии Экспо-Волга Самара

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При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективным, безопасным, экологичным материалом. Благодаря антипиренам ППС не поддерживает горение и самостоятельно затухает в течение 2-4 секунд. Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола (АППП) выражает обеспокоенность приведенными здесь устаревшими, неподтвержденными, неполными, неточными сведениями, способными ввести в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств пенополистирола, и настаивает на проведении независимой профессиональной строительно-технической экспертизы. Ассоциация готова предоставить консультации, оказать содействие органам исполнительной и судебной власти на местах в проведении расследований, установлении истинных причин и обстоятельств. До того момента все заявления, комментарии, действия просим считать необоснованными, несущими признаки недобросовестной конкуренции в соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции», с последующим заявлением в определенные инстанции.

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