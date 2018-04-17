Выставку "Ваш коттедж" посетило более 3 тысяч человек

С 12 по 15 апреля в ВК "Экспо-Волга" состоялась выставка "Ваш коттедж". За четыре дня проект посетили более трех тысяч человек.

Как известно, выставка — это гармоничное сочетание экспозиции и деловой программы. Организаторы придерживаются этого баланса, и поэтому подготовили не только насыщенную форумную часть, но и постарались угодить всем гостям представленными товарами и услугами.

Порядка 100 крупнейших компаний из различных регионов России представили свою продукцию. В этом году география участников расширилась: добавились швейцарские партнеры. Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.

Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений от экспонентов компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей — всего 30 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.

Одним из самых важных событий стала конференция "Актуальные вопросы управления малоэтажными жилыми комплексами в современных условиях", где профессионалы обсудили злободневные темы, которые касаются многих самарцев и постарались найти решения сложившихся непростых ситуаций.

Вместе с рестораном сербской кухни "Балкан Гриль" ВК "Экспо-Волга" открыл сезон барбекю. Профессиональные повара готовили традиционные сербские блюда на огне для гостей и участников.

В воскресенье подвели итоги конкурса "Колодец желаний", в рамках которого был разыгран настоящий срубовый колодец для коттеджного участка. Счастливым обладателем роскошного подарка стал один из посетителей проекта.

"Выставка "Ваш коттедж" давно стала эффективной и успешной площадкой для коммуникации строительной отрасли, прежде всего, с частными заказчиками. Что особенно важно, на выставке постоянно проходят деловые встречи, мастер-классы, обучающие семинары по целому ряду направлений в строительстве", — подчеркнул генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга" Андрей Левитан.