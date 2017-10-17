Разбираемся в материалах и технологиях утепления фасадов

Сегодня все новые многоэтажные дома в обязательном порядке утепляют снаружи. Эта процедура не только помогает снизить потери тепла, но и придает зданию более современный вид. Однако всегда ли это необходимо, и может ли собственник еще на этапе строительства своего будущего дома повлиять на выбор материалов для утепления его фасада? Выясним.

Концепция изменилась

В советские времена был принципиально иной подход к строительству жилых домов. "Как таковое утепление тогда не производилось, — рассказывает директор строительной компании "Алма" Марат Басыров. — Интерес к этой теме появился в "нулевые". А в 2010 году был принят ФЗ№ 190, который законодательно определил необходимость мер по энергосбережению, в том числе по утеплению фасадов домов. Это повлияло на изменение идеологии строительства и ремонта построенного ранее жилого фонда. Если раньше при постройке нового жилья старались сделать массивные стены, то сейчас их толщина заметно уменьшилась, зато применяется большое количество утепляющих материалов".

По мнению экспертов, строителям это позволяет сэкономить немалые средства, так как уменьшается нагрузка на фундамент. В выигрыше остаются и жильцы, так как построенные по энергосберегающим технологиям квартиры действительно теплее. При этом, как поясняет директор по маркетингу и PR АО "Теплант" Наталья Цветкова, сегодня чаще всего для утепления жилых домов применяются технологии мокрого и вентилируемого фасадов.

Как узаконить перепланировку квартиры Не всегда имеющееся жилье устраивает собственника по всем параметрам. Но каждый перенесенный дверной проем или снесенная стена требуют проведения ряда процедур по согласованию и оформлению пакета документов.

"В первом случае на стену наклеивается пенополистирол (пенопласт) или минеральная вата, а затем штукатурится, — рассказывает Наталья Цветкова. — Вентилируемый фасад — это конструкция, состоящая из металлического или алюминиевого каркаса, слоя утеплителя и облицовочного материала. Существует еще так называемая колодезная кладка, когда внутри двойной стены размещен слой утеплителя. В качестве утеплителя может использоваться пенополистирол, минеральная вата, а также песок, керамзит или щебень".

Однако это, скорее экзотика. Самым популярным в России утеплителем сейчас является именно минеральная (каменная) вата. По словам Натальи Цветковой, ее производители обеспечивают практически половину объема продаж теплоизоляционных материалов. И доля этого утеплителя по отношению к остальным ежегодно растет.

Материалы и технологии

Технология создания минеральной ваты напоминает производство сахарной ваты, только плавится не сахар, а горная порода — базальт. При этом это современный, экологически чистый и безопасный продукт, где количество вредных веществ в десятки раз меньше порога предельно допустимой концентрации (ПДК) не только в рабочем ("холодном") состоянии, но и при сильном нагреве. Сама по себе вата не горит, что характеризует еще одно ее свойство — огнеупорность. Именно поэтому она чаще всего используется застройщиками при возведении новых домов.

А вот утепление многоквартирных домов, построенных несколько десятилетий назад, это несколько другая история. Здесь нередко применяется более дешевый и легкий материал — пенопласт. Он не впитывает воду, относительно прост в монтаже. Однако это горючий материал.

"Мы используюем два вида материалов — органические (пенопласт) и минеральные (на основе стекловаты, базальтовых пород), — рассказывает Марат Бысыров. — Их выбор зависит от многих обстоятельств, но, как правило, в кирпичных домах применяются минеральные материалы, а в панельных — органические".

Чтобы качественно утеплить фасад дома, рабочим необходимо тщательно подготовить его поверхность. Каждую стену выравнивают, очищают, герметизируют пустоты и трещины, особенно уделяя внимание стыкам панелей. Если нужно, в них закладывают уплотнитель, промазывают щели специальными мастиками. Без этого все последующие работы не будут иметь никакого смысла, и качество утеплителя роли играть не будет. При этом технология монтажа разных видов утеплителя заметно различается: для пенопласта достаточно клея и дюбелей, а вот минеральная вата потребует специальной решетки.

Инструкция к применению

Для того чтобы провести утепление свой квартиры в индивидуальном порядке у жильцов есть два варианта. Первый — это обратиться в свою управляющую компанию. Ее специалисты должны придти и составить акт, зафиксировать, что жилье действительно промерзает. После этого обсуждение вопроса об утеплении выносится на обсуждение совета дома. Собственники должны принять решение, согласны ли они потратить на это часть общедомовых средств. Если согласие получено, то все работы по утеплению будут проведены совершенно бесплатно. Но этот метод сработает только в том случае, если в квартире действительно возникли проблемы с температурой.

Как сделать ремонт и не испортить отношения с соседями Капитальный ремонт в квартире - процесс неизбежный. И неважно, происходит ли он после покупки нового жилья или вы решили обновить квартиру, в которой прожит уже не один десяток лет. Тем не менее требования к проведению ремонта остаются одинаковыми. Какими именно - узнаем в сегодняшнем обзоре.

Если же вам хочется предупредить их возникновение, то лучше заранее обратится в компанию, проводящую такие работы. И здесь важно знать, что даже если вы живете на первом этаже, самостоятельно утеплять квартиру не рекомендуется. Как уже было сказано выше, нужно досконально знать последовательность проведения работ, в противном случае эффекта не будет.

"В среднем, срок работ по утеплению двухкомнатной (не угловой) квартиры составляет от полутора до трех дней, — уточняет Марат Басыров. — Разница в сроках вызвана особенностями места проведения работ: наличие кондиционеров, антенн, элементов фасада, плотным пешеходным или автомобильным потоком — из-за этого работы могут несколько затянуться. В среднем, стоимость утепления обычной двухкомнатной квартиры, составляет 12-15 тыс. рублей".

Сам себе хозяин

Особый разговор — это утепление индивидуальных домов. Первое и главное, что следует помнить — для них нежелательно утепление пенопластом. Дело в том, что его очень "любят" мыши, которые могут образовать там целые колонии, прежде чем хозяева что-то заподозрят. Кроме того, пенопласт нельзя применять в деревянных домах, так это может привести к гниению стен. Поэтому ни в коем случае нельзя утеплять пенопластом бани. А вот в кирпичных домах, домах из газоблоков запрет на использование этого материала не столь строг. Утеплять пенопластом их можно, но утеплитель должен находится под слоем штукатурки и декоративных сплошных негорючих покрытий. Его также можно использовать для утепления фундамента (если он будет залит бетоном). А вот минвата — с дальнейшим покрытием сайдингом, оптимальный вариант для всех видов малоэтажных строений.



Марат Басыров, директор строительной компании "Алма":

— У жильцов многоквартирных домов необходимость в утеплении фасадов связана с тем, что исторически большая часть жилья — это панельные многоэтажки. Срок их эксплуатации должен составлять не более 25 лет, так как после этого времени панели теряют свои качества по удержанию тепла. К тому же панельные дома, как правило, при строительстве не утеплялись, а в нашем климате это необходимо.