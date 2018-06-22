Выращиваем на своем участке садовую голубику

Эта редкая вкуснятина особенно понравится детям. Но для успешного выращивания голубики в нашей области придется потрудиться и учесть некоторые особенности этой капризной ягодки.

На нашем участке голубика появилась практически сразу после покупки дачи — так хотелось ее поскорее вырастить. И хотя мы постарались учесть все особенности агротехники этого кустарника, ошибок все равно избежать не удалось.

Мы предпочли саженцы одних из наиболее распространенных сортов, пригодных к выращиванию в нашей полосе, — Патриот и Блюрей. Посадили их рядом, для лучшего опыления. В первом случае кустик с ягодами прямостоячий, не слишком ветвистый, высокий, до 1,8 метров. Правда, в наших условиях он вырастает чуть ниже — до полутора метров. Отлично переносит морозы, специально мы его ничем не накрываем. Сорт Блюрей в плане зимостойкости тоже хорош, но кустики у него ниже и ветвистее. Оба сорта были выбраны за ранне- и спеднеспелость, урожайность, а также устойчивость к подавляющему большинству болезней, фитофторозу. Другой немаловажный момент — ягоды на кусте долго остаются свежими, не трескаются и не мумифицируются, даже когда перезревают. Идеально для тех, кто не может бывать на даче часто. Да и зреют они волнами, не все сразу. А Блюрей еще и настоящее украшение участка — весной цветет удивительным розовым облаком, а осенью радует огненно-красной листвой.

Как на дачном участке создать гармоничный союз красоты и пользы Пряноароматические растения с каждым годом набирают популярность у самарских дачников. Многое из того, что еще с десяток лет назад считалось редкостью и экзотикой, прочно занимает места на грядках и в сердцах наших огородников. Сегодня попробуем разобраться в секретах выращивания ароматных приправ и полезных трав на все случаи жизни.

Оба сорта дали неплохой урожай уже на следующий год после посадки. Еще через год ягод стало вдвое больше. В третьем сезоне мы заметили первые проблемы — листва стала желтеть, а урожай снизился, а в этом году стал совсем ничтожным. Стали искать причину.

С самого начала мы знали, что голубика растет на рыхлых и кислых (ph 3,5-4,5) грунтах. Лучше если на выбранной территории долго ничего не росло. Голубике нужно обязательно на солнечное, теплое место, допустима полутень, если другого участка нет. Посадки не должны затапливаться талыми водами весной, находиться в низине. Если грунтовые воды ближе чем метр-полтора — территория также не подойдет. Кустарник чувствителен к загниванию корней, они должны дышать. При этом голубике нужен хороший полив с поздней весны до осени, но вода должна нормально уходить. Кроме того, голубика приветствует внесение калийно-магниевых, фосфорных и азотных удобрений. Последние особенно актуальны. Также поможет внесение хорошо перепревшего компоста под каждый куст.

Еще одна тонкость — кустики голубики обязательно нужно обрезать и формировать. Нужно оставлять только сильные здоровые веточки, а слабые и поросль внутри куста удалять, чтобы не загущать растение. Кроме того, неодеревеневшие побеги непременно замерзнут зимой даже под снегом. Этот сухостой тоже нужно убрать по весне. Старому растению нужна будет омолаживающая обрезка, после которой вы оставите 6-8 молодых и сильных ветвей. Все эти работы проводят до распускания почек.

Поскольку почвы на нашем участке, как и повсеместно в Самарском регионе, нейтральные или слабощелочные, актуальным был вопрос подготовки посадочных ям. В них мы поместили верховой торф, имеющий высокую кислотность. Но, как выяснилось со временем, ошибкой было смешивать его с садовой землей. Этого "запаса кислотности" хватило всего на несколько лет, а после голубика стала болеть.

Выращиваем сочные и душистые травы на подоконнике Душистый укроп, полезная руккола, сочная кинза или базилик - все это великолепие отлично смотрится в любом блюде. И еще лучше, если свежие травы идут на стол прямо с грядки. Но как быть городским жителям? Верно: вырастить все это самим. И как показывает мой опыт, нет ничего проще!

Для тех, кто захочет посадить эту ягодку впервые, рекомендуем предусмотреть больший объем посадочных ям, заполненных преимущественно верховым торфом с добавлением песка, листвы, перепревших опилок, хвойного опада (слой земли под опавшей хвоей с перепревшими иголками). Оптимально — квадрат 60 на 60 сантиметров и сантиметров 30-40 в глубину — у голубики корни не уходят далеко от поверхности. По этой же причине почву вокруг куста не рекомендуется рыхлить на глубину более трех сантиметров.

Некоторые дачники советуют покупать или самостоятельно делать контейнеры подходящих размеров, которые затем вкапывают в землю. Это значительно снизит ощелачивание грунта при поливе прилегающей территории и во время весеннего таяния снега. Но обратите внимание — слой дренажного материала и отверстия на дне контейнера обязательны: голубика любит влагу, но не переносит застоя воды.

Мы сейчас активно подкисляем почву слабыми растворами различных кислот и сульфата аммония при поливе. И уже есть первые результаты — кустики стали заметно "бодрее" и зеленее. Кроме того, мы "расширили" территорию для роста корней: аккуратно выкопали канавки вокруг кустов и заполнили их кислой почвосмесью. Ею же замульчировали и территорию вокруг кустиков. Все необходимые вещества при поливе проникают в почву. Пересадку в новые ямы рассматриваем как крайний вариант — без повреждения корней значительно подросших растений это сделать не получится.

Владимир Морозов, садовод-любитель:

- Может показаться, что выращивание садовой голубики – дело хлопотное. Но поверьте, она стоит таких забот. Крупная, сладкая, терпкая, но без горчинки, ароматная ягода, с тонкой шкуркой и нежной мякотью обязательно станет украшением стола и любимицей всей семьи.