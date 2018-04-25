Как обязать УК устранить недочеты в своей работе

К условиям новой жилищной политики, когда весь многоквартирный дом считается собственностью жильцов, мы еще только привыкаем. С трудом осваивают эту систему и управляющие компании, обслуживающие МКД. Им приходится напоминать, что во дворе необходимо убирать снег, общее имущество дома ремонтировать, а в случае коммунальной аварии срочно решать возникшую проблему.

Обычные пути взаимодействия с УК часто дают сбой. Если на телефонное обращение собственников квартир о необходимости ремонта крыши, подвала или расчистки двора от снега управляющая организация не реагирует, собственник вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Самарской области (ГЖИ) и сообщить о нарушении. По данным ГЖИ, в прошлом году в регионе было проведено более 10 тысяч контрольных мероприятий, в том числе и по обращениям жителей. Выявлено 7,3 тысячи нарушений, и выдано 4,4 тысячи предписаний об их устранении. За первый квартал таких нарушений в Самарской области выявлено уже почти 2 тысячи.

Жители 48 домов в Самаре попали в эпицентр "коммунальной войны" Две управляющие компании в столице губернии уже четвертый месяц не могут поделить дома в Советском районе, якобы перешедшие из управления УК "Жилищно-коммунальной системы" (ЖКС) в ООО "УК Возрождение". Конфликт переместился в процессуальную плоскость - заведены уголовные дела и идет следствие. Но самое печальное в том, что жители спорных территорий все это время не могут получить (и оплатить) квитанции за горячую воду и тепло, а также оформить компенсацию за оплату услуг ЖКХ.

За 2017 год инспекция вынесла 1,6 тысячи предостережений юрлицам за непринятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований жилищного законодательства. Там, где предупредительные меры не сработали, возбуждались дела об административных правонарушениях. В 2017 году таковых насчитывалось 1,4 тысячи, в первом квартале текущего года — уже 385. К слову, размер финансового наказания для одной компании может доходить до 250 тысяч рублей. В результате общим счетом за 15 месяцев мировыми судами региона было вынесено 118 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 64,8 млн рублей.

Но иногда даже штраф не может заставить нерадивое руководство УК заняться делом. И в таком случае организация рискует потерять лицензию на работу. Два административных наказания в течение одного года приведут к тому, что дом, где не ведется работа управляющей компанией, будет исключен из регионального реестра лицензий. Когда таких объектов у УК накопится 15% от общего количества управляемых домов, то лицензия компании аннулируется. Так, в 2017 году жилищной инспекцией на основании решения суда была аннулирована лицензия ООО УК "Коммунальник" в Самаре.

Руководитель регионального центра "ЖКХ контроль" Виктор Часовских советует перед обращением в ГЖИ прибегнуть к помощи муниципального жилищного контроля. "Они есть в каждом районе города и обладают схожими полномочиями: проводят проверки и выписывают предписания. Единственное, они не могут наложить штраф", — поясняет эксперт.

Аварийные службы будут оперативно реагировать на обращения жильцов Согласно постановлению правительства РФ №331 от 27 марта 2018 года, четко регламентированы сроки, за которые аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций должны предоставить помощь по поступившим обращениям. На звонки потребителей нужно отвечать не позднее чем через пять минут, аварийные повреждения инженерных систем ремонтировать в течение трех дней.

Впрочем, призвать к порядку коммунальных работников можно и при помощи прокуратуры. Надзорный орган проводит проверки по обращениям как юридических, так и физических лиц. К примеру, в прошлом году в органы прокуратуры региона поступило 2,2 тысячи обращений, из них только по Самаре — 756. Из них удовлетворено 281 и 100 соответственно.

В ведомстве уточняют, что в случае выявления нарушений принимаются меры прокурорского реагирования: вносится представление об устранении нарушений закона, возбуждается дело об административном правонарушении. При наличии признаков преступления материалы направляются в следственные органы для принятия процессуального решения. Так, в 2017 году для решения вопроса об уголовном преследовании была направлена информация по УК "ВАСКО", УК "Небо", ООО "Комсервис", ТСЖ "Союз" (три дела), ТСЖ "Солнечный". В частности, УК "ВАСКО" не перечисляла деньги, полученные от жильцов ресурсоснабжающей организации, и сейчас по данному вопросу возбуждено уголовное дело.

Как считать электроэнергию в многоквартирном доме? Помимо индивидуальных расходов на электроэнергию, использованную в квартирах, жители многоэтажек должны оплачивать и расходы на общедомовые нужды. Это и освещение мест общего пользования, и работа лифтов, а также подкачивающих воду насосов. Каков порядок установки счетчиков? Кто должен учитывать потери и искать незаконные врезки? Во всем этом попытались разобраться журналисты "Волга Ньюс".

А еще в последнее время, следуя тренду, заданному главой Самарской области Дмитрием Азаровым, все региональные и муниципальные органы власти завели твиттер-аккаунты и теперь учатся общаться с заявителями напрямую. Основным "аккумулятором" жалоб и обращений граждан выступает твиттер "Мобильная приемная губернатора Самарской области". Этот аккаунт направляет заявления жителей региона по подведомственности и затем требует отчета о проведенной работе. Информацию об аварийных коммунальных ситуациях в Самаре можно направить в твиттер Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Активно стремятся работать с жителями и некоторые главы районов Самары. Используя налаженные контакты с УК, они настоятельно рекомендуют сотрудникам управляющих компаний решить проблемы жителей с отоплением, нависающими с крыш сосульками и другими экстренными случаями. Здесь, конечно, все зависит от личного авторитета, но просьбы некоторых глав районов приводят к быстрым результатам, вопросы снимаются в течение считанных часов, причем даже в выходные.

Виктор Часовских, руководитель регионального центра "ЖКХ контроль":

— Если вопрос касается общей работы УК, то в компанию необходимо направить письменное обращение через председателя совета дома. Не помогло? Тогда муниципальный жилищный контроль, а уже затем государственная жилищная инспекция. Если и такие меры не срабатывают, то жильцам стоит провести общее собрание и обсудить вопрос смены УК.



