На что обратить внимание родителям, чтобы сохранить здоровье школьника

Начало учебы в школе серьезно меняет жизнь любого ребенка. Новый распорядок дня, овладение социальными навыками в достаточно сжатые сроки, большие объемы информации, стрессовые ситуации… Мы узнали, как правильно подготовить малыша к школе и заботиться о его здоровье.
Для того чтобы адаптация ребенка к школе прошла как можно быстрее, родителям важно знать об особенностях его здоровья. Полагаться на собственные наблюдения здесь не приходится, поэтому перед поступлением в первый класс ребенок проходит общепрофилактический осмотр нескольких специалистов узкого профиля. "Кроме этого, проводится определенный перечень исследований, — поясняет главный внештатный педиатр Самары Светлана Пыркова. — Предусмотрен осмотр психолога и психиатра, которые дают свою оценку готовности ребенка к школе. На основе всех этих данных врач-педиатр дает заключение не только о состоянии здоровья, но и физическом развитии ребенка".
Если родители видят какие-то отклонения в состоянии здоровья малыша, они могут обратить на них внимание врачей, и тогда на основании заключения врачебной комиссии ребенок может пойти в школу с 8 лет. Впрочем, даже если ребенок здоров, существенное изменение нагрузки может оказать влияние на его зрительную и опорно-двигательную системы. "Если есть наследственность или факторы риска, то зрительная и мышечная нагрузка в течение первых двух лет учебы может спровоцировать возникновение хронической патологии", — поясняет Светлана Пыркова.
Для того, чтобы предотвратить сколиоз и близорукость, а именно эти два заболевания являются одними из самых распространенных у школьников, необходимо проводить гимнастику для глаз, которая снимает мышечное зрительное напряжение, и не пренебрегать общей физической активностью не менее трех раз в неделю. "Педагоги осведомлены об этом, и упражнениям для глаз уделяют внимание в начальной школе, также не стоит избегать уроков физкультуры", — говорит педиатр.
Еще одна проблема, с которой могут столкнуться первоклассники, — это увеличение количества респираторных инфекций. Чаще всего такая проблема может возникнуть у детей, которые не посещали детский сад. "Резко меняется окружение, и здесь необходимы закаливающие процедуры, проветривания, двигательная активность хотя бы три раза в неделю, — советует Светлана Пыркова. — Настоятельно рекомендую не отказываться от вакцинопрофилактики от гриппа. Она проводится в первые месяцы после поступления в школу. Это снижает частоту респираторных инфекций в детском возрасте в два-три раза".
Также по желанию родителей в поликлинике школьникам можно сделать прививку от менингококковой инфекции. Пока она не включена в национальный календарь прививок и проводится на платной основе. Однако данная процедура очень эффективна и позволяет выработать иммунитет к серьезному заболеванию на срок от пяти лет до всей жизни человека.
Ну, и конечно, особое внимание в начале учебного года необходимо уделить профилактике травматизма. И этот совет касается не только первоклассников. Необходимо напомнить детям правила взаимодействия в больших коллективах и особое внимание уделить поведению на дорогах.
Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Самары:
— Если родители отказывались от прививок, то дети при поступлении в школу окажутся под угрозой из-за резкого расширения количества контактов. Такие ребята находятся в группе риска по частоте и тяжести заболеваний. Вакцинопрофилактика от гриппа снижает частоту респираторных инфекций в детском возрасте в два-три раза.
Последние комментарии
еще ИДК решением Арбитражного суда оштрафовали за ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА, а не только за нарушение хранения лекарств! Подумайте, что будет от вколотых просроченных лекарств??? После операции и при программе ЭКО ВРТ? Пролет в ЭКО, посаженные печень, почки и т.д. и выкинутые деньги 200-300 тысяч руб.. А компания, думаю, рада, что еще раз придете к ним. поэтому, навреное, они по поводу просроченных лекарств и не заморачиваются особо. Не себе же колют в конце концов! Женщины будьте осторожнее. Руководителей МК ИДК (МиД ИДК Самра—группа компаний Мать и дитя ) судят 5 (пять!!!!) разных судов. Это Тугушев Марат Талгатович и Карнаух Владимир Игоревич. и еще по двум разным делам признали винонвыми генерального директора МК ИДК Шерстобоева Владислава Васильевича и вице-президента МК ИДК Пекарева Виктора Алексеевича. Тугушева и Карнауха Уже признали за нарушение правил анестезии—есть шанс прийти на ЭКО и не проснуться—УМЕРЕТЬ, так?! Ужас. За нарушения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, за создание опасности беременным женщинам. У Тугушева нет сертификата обязательного медицинкого без которого он не может проводить операции, а он оперировал женщин и еще пока оперирует незаконно. ИДК поймали уличили и оштрафовали за нарушение правил дезинфекции многоразового оборудования в госпитале МК ИДК и акушерских кабинетах, которое от одной женщины (а если у нее спид, сифилис, гонорее, какое еще кожное заболевание?!) к другой вставляют !!! вот и думайте, стоит ли там лечиться? Однозначно я говорю, что НЕТ! Нарушение анестезии—это же смертельно опасно. И еще Тугушева защищают юристы юротдела ИДК, плюс Тугушев Марат нанял еще ТРЕХ адвокатов защищать себя! и Один из адквокатов Тугушева Марата Талгатовича еще и защищает анестезиолога из Матрешка Плаза уот действий которого умерла женщина из-за неправильной анестезии на операции. даже прооперировать не успели. Вы ХОТИТЕ УМЕРЕТЬ от любых врачей? От таких врачей как Тугушев Марат, Карнаух Владимир и т.д.? Вы хотите прийти на ЭКО, а чтоб вас вместо беременности трупом со стола сняли??? Берегите себя и мой совет—обходите ИДК и Центр семейной репродукции на ул. Новов-Содовой, ге глав врач Булдина Ольга Николаевна—стороной—Это одна группа компаний Мать и дитя. В Центре семейной репродукции директором был Тугушев Марат, уволился пару месяцев назад как суды над ним начались
Сегодня Советский районный суд Самары признал виновным Карнауха Владимира Игоревича- президента Медицинской компании ИДК – МиД ИДК Самара “Мать и дитя”. Заявление было от пациентки по поводу создания действиями Карнауха Вовы опасности, вдумайтесь, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ !!! Эта МК ИДК – МиД ИДК Самара позиционируют себя как клиника по лечению бесплодия, а самих судят за такие нарушения!!! Плюс просроченные лекарства, нарушения дезинфекции многоразового оборудования, нарушения правил анестезии, когда наркоз дают. При ЭКО ВРТ женщинам под наркозом яйцеклетку забирают. Получается так можно не проснуться! А сколько в ИДК умерло, или от действий врачей ИДК, которых судят, кто бы эту информацию дал, “статистику”??? А не то, как они себя восхваляют. Могу Карнауху Вове после такого , а дело то в отношении него уже не одно возбудили, сказать одно: ПОШЕЛ ВОН из МЕДИЦИНЫ, ВОН, и чем быстрее, тем лучше!!! И Тугушева Марата Талгатовича 5 марта2014 г по очередному делу, в отношении уже другой пациентки суд признал виновным!!! ТожеТугушев Марат причинил огромнейший вред своей пациентке! Его судят как директора Центра семейной репродукции , который на Ул. Ново-садовой, группа компаний “Мать и дитя”, где он напару с Булдиной Ольгой Николаевной работал. На пациентках эксперименты ставил и ставит? Пусть ответит перед всеми! И судят как зама Карнауха, т. е. вице-президента МК ИДК и как главного врача, а в первую очередь для пациентов- “лечащего врача”. Или калечащего?! Тугушеву Марату тоже могу сказать: ПОШЕЛ ПРОЧЬ из МЕДИЦИНЫ, ты НЕ ВРАЧ, а коммерсант, считаю, НАЖИВАЮЩИЙСЯ на БОЛЬНЫХ и БЕРЕМЕННЫХ женщинах!!! Пошел вон!!! Я тебя считаю нелюдем! И не только я!!! Женщины, не обращайтесь в мк ИДК и центр семейной репродукции, группы компаний “мать и дитя”. А если вам тоже неправильно наркоз дадут при операции или ЭКО, при ЭКО он короткий, но умирают быстро от неправильной анестезии. Если вы умрете, как таже женщина, вашим близким что, разве легче будет, если после этого врача осудят??? Конечно нет! Вместо желаемой беременности- СМЕРТЬ? Жуть берет! Одна из адвокатов Тугушева Марата еще помимо его защищает сейчас врача анестезиолога, от неправильных действий которого еще достаточно молодая женщина умерла под наркозом!!! Задумайтесь! И смотрите не их рекламу, а официальные сайты судов! Дела по ним в ПЯТИ разных судах! А еще их оштрафовали за просроченные лекартсва и кучу других нарушени. против них около 30 дел возбуждено! обходите ИДК стороной!