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Больше всего детей из Самары летали в Москву и Анталью

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги перевозки детей во время летних каникул. С 1 июня по 31 августа 2018 г. услугами самарского аэропорта воспользовались почти 106 тыс. юных пассажиров.

 Это на 16% больше, чем во время летних каникул 2017 года. Самую значительную динамику прироста показали маршруты Самара — Москва +54% (22,4 тыс. пассажиров), Самара — Сочи +26% (8,1 тыс. человек) и Самара — Симферополь +24% (5,7 тыс. пассажира). Однако больше всего ребят минувшим летом отдохнуло в Турции, на рейсах Самара — Анталья авиакомпании перевезли 42,1 тыс. пассажиров (+19%), при этом зафиксировано сокращение детского пассажиропотока в европейские страны (Испания, Греция, Болгария).

Согласно действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от двух до 12 лет, который летит на отдельном кресле (в возрасте до двух лет детей могут перевозить без отдельного места, на руках родителей, после 12 лет пассажир летит как взрослый).

В летний период услугой посещения комнаты матери и ребенка воспользовались 106 пассажиров (с начала года — 333 человека). Сотрудники аэропорта напоминают, что провести время в детской комнате пассажиры с детьми и беременные женщины могут не только в случае задержки рейса, но и при длительном ожидании вылета. Здесь есть спальня, игровая комната, кухня с микроволновой печью, холодильником и ванная комната с пеленальным столиком. Комната матери и ребенка открыта круглосуточно, расположена на третьем этаже, перед зоной предполетных формальностей, справа от лестницы.

Теги: Курумоч дети туризм Самара

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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