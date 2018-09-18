Оригинальный способ встретить Новый год — путешествие на русский Север

Чем ближе зима, тем чаще мы задумываемся о том, где будем встречать Новый год. А как известно, продумать все детали этого торжества лучше заранее. Можно отправиться в теплые страны, а можно, наоборот, поближе к северным морям. Там тоже очень много интересного.

Испытать удачу

Как насчет Крайнего Севера? Кольский полуостров — это не только снега и катание на оленях, но и северное сияние. Оно бывает не по расписанию и не каждую ночь и зависит от двух факторов: от высокой активности солнца и безоблачного неба. Как поясняет представитель туристической компании "Север для вас" Алексей Ренжин, если приехать в Мурманск минимум на три вечера в промежуток с 30 декабря по 10 января, успех практически гарантирован. Специалисты туристической компании ежедневно следят за прогнозом и солнечной активностью и, если шансы велики, обзванивают своих клиентов.

На что посмотреть в самом молодом парке столицы - Зарядье Год назад в самом сердце Москвы, на месте снесенной гостиницы "Россия", был открыт парк "Зарядье". За это время место мгновенно возглавило список обязательных для посещения достопримечательностей российской столицы, причем сегодня популярностью оно пользуется не только у туристов, но и у местных жителей.

Обычно желающих посмотреть северное сияние забирают из гостиницы вечером, после 20:00, а обратно привозят уже за полночь. На все мероприятие, как правило, уходит от двух до пяти часов — в зависимости от того, как скоро удастся поймать северное сияние. Туристов сопровождает гид-фотограф, который не только сделает хорошие снимки профессиональной аппаратурой, но и расскажет много интересного: как появляется сияние, почему его видно только на Северном и Южном полюсах, какие легенды складывали народы Крайнего Севера об этом явлении. Стоимость такой ночной экскурсии — 6 тыс. рублей с человека. Горячий чай и закуски включены.

"Туристы обычно самостоятельно бронируют место проживания, но можно выбрать и отель из списка, предложенного туркомпанией", — комментирует Алексей Ренжин. Стоимость проживания в отеле, расположенном в центре Мурманска, — от 2,5 тыс. рублей с человека в сутки. В этой же выбранной гостинице можно забронировать и участие в новогоднем банкете.

Где живут саамы

Приехав в Мурманск, грех не ознакомиться и с другими его достопримечательностями. Например, можно съездить в поселок Териберка, на побережье Северного Ледовитого океана, а по дороге полюбоваться бескрайними просторами тундры, увидеть замерзший водопад, впадающий в море, побывать на месте съемок фильма "Левиафан", прогуляться по песчаному пляжу и потрогать воду в океане — неважно, что на дворе зима. Экскурсия рассчитана на целый день, ее стоимость 6,5 тыс. рублей.

Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск Местные жители называют село Свияжск в Зеленодольском районе Татарстана не иначе как остров-град. Расположен он всего в шести часах езды от Самары. Живописная местность, старинные храмы, здесь можно примерить шапку Мономаха, услышать красивую легенду о трех солнцах, пострелять из лука и просто отдохнуть душой и телом.

Также можно побывать в гостях у саамов — народа, испокон веков населяющего эти земли. В программе тура знакомство с представителем общины и со священным камнем Сейд, посещение зимнего жилища саамов Вежа и летнего Куокса, шаманские истории у костра под национальные музыкальные инструменты, чай из дикорастущих трав и пирог с брусникой, общение с северными оленями и небольшая прогулка в тундру на санях за снегоходом. Все это удовольствие — за 5 тыс. рублей.

Дворцы, пещеры и город викингов

Еще одна интересная программа на зимние праздники — "Новогодние столицы Варяжской Руси". Она рассчитана на четыре дня и предполагает две ночи в Санкт-Петербурге и одну в Великом Новгороде.

В северную столицу туристы прибывают утром 31 декабря. Их ждет сначала обзорная экскурсия по новогоднему Питеру, затем по Кронштадту. После обеда — время для подготовки к празднованию Нового года. Можно отправиться на банкет, который состоится в отеле, а можно действовать по собственному сценарию. Главное не забывать, что на следующий день предусмотрена обширная экскурсионная программа.

Что нужно знать о своих правах пассажирам в дальних поездках Летом большинство жителей региона отправляются в отпуск. Но перед тем как окунуться в прохладное море или подняться в горы, предстоит проделать нелегкий путь до места отдыха. На что имеет право путешественник перед отправлением, и как ему вести себя в дороге - разберемся вместе.

Сначала — знакомство с Выборгом. "Это единственный в России западный средневековый город-музей фортификации под открытым небом, где можно увидеть укрепления всех эпох — от XIII века до "линии Маннергейма". А выборгский замок — единственный в стране памятник западно-европейского оборонного зодчества, облик которого складывался на протяжении XIII–XIX веков", — рассказывает директор туристической компании "Калина Тревел" Анна Калинина.

Туристов также ждет экскурсия в усадьбу барона Де Николаи — красивейший скальный пейзажный парк "Монрепо". А чтобы гости все-таки не забывали, что наступил Новый год, им предложат побывать в городе викингов Сваргас и принять участие в праздничной программе "Волшебный Йоль в усадьбе Сваргас". "Йоль" — самый главный праздник в здешних краях. Он длится 13 ночей, которые называют "Ночи духов". Эти ночи — брешь между двумя годами, сакральный период, в течение которого нет ни привычного времени, ни привычных границ. Туристам предлагается узнать, как отковать в кузнице Крест Троллей, пройти посвящение в Ульдры, чтобы оставить свое йольское желание в Большом очаге, сплести наузу на удачу и отведать ароматного горячего Йольского глега.

Чем удивит Израиль самарских туристов В рамках регионального роуд-шоу Самару посетила директор департамента Министерства туризма Израиля по России и СНГ Ксения Кобякова. Она рассказала, когда лучше всего стоит отдыхать в Израиле, как бесплатно добраться от Иерусалима до Тель-Авива, и почему останавливаться лучше в хостелах.

Следующий день начнется с экскурсии в Павловский дворец, затем переезд в Саблино, где под землей на площади больше двухсот гектаров раскинулись знаменитые Саблинские пещеры. Туристам предложат посетить самую большую Левобережную пещеру, длина которой превышает 5 км, и побывать в подземной часовне Николая Чудотворца, а также полюбоваться панорамами водопадов и каньона подземной реки Тосны.

В Великом Новгороде — самом древнем из городов русских — можно будет прогуляться по кремлю и увидеть, где собиралось то самое новгородское вече, посетить золотую кладовую, увидеть главные святыни Софийского собора. Под занавес — экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, который стал своеобразными воротами Новгорода на пути из варяг в греки и самой значимой обителью на Руси после Киево-Печерской лавры.