Новые правила любительского рыболовства: что нужно знать

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал долгожданный закон о любительской рыбалке. Главное новшество - введение суточной нормы вылова на человека. Кроме того, в документе уточнены запретные способы и орудия добычи рыбы.

Знай свою меру!

О введении суточной нормы вылова для рыболовов-любителей активно начали говорить еще в прошлом году. Теперь она зафиксирована для каждого из восьми рыбохозяйственных бассейнов России. Самарская область относится к Волжско-Каспийскому, где лимит установлен на уровне пяти килограмм. Иными словами, за день рыбак не должен превышать эту норму.

Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках Все знают, что Средняя Волга всегда была и остается житницей для сотен тысяч россиян, которые увлечены рыбной ловлей. Вот только в последний год от них то и дело слышно: "браконьеры задушили, удочку забросить некуда". Конечно, по сравнению с Дальним Востоком масштабы этой проблемы могут показаться не столь велики. И тем не менее, мы решили разобраться, почему наши реки вдоль и поперек перегорожены сетями, и никто не может справиться с этим беспределом.

Существует два исключения. Первое касается рыболовов-спортсменов, которые приехали на официальные соревнования. Здесь действует принцип "лови сколько хочешь". Но есть одно "но": речь идет только о мероприятиях, организуемых Федерацией спортивного рыболовства Самарской области и внесенных в официальный график, согласованный с Росрыболовством. Любительские слеты и фестивали - не в счет.

Второе - это поимка трофея, ведь известно, что некоторые виды рыб, такие как судак, сазан, щука и сом, вырастают до 10 и более килограммов. Но тут возникает один очень важный нюанс, который всерьез взволновал рыболовов-любителей. Представьте себе ситуацию, когда человек "наудил" четыре килограмма разной рыбы, а под вечер на его крючок садится крупный экземпляр, весом явно больше, чем все пойманное до того. Как поступить? Выкинуть то, что уже лежит в садке, или отпустить увесистый трофей? Дилемма. Закон по этому поводу безапелляционен и гласит: "в случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоресурсов прекращается". Однако никто не отменяет правила "поймал - отпусти", поэтому рыбалку можно и продолжить. С одним условием: садок больше не наполнять.



Запретный плод

Естественно, нормы вылова не работают в периоды, когда установлен нерестовый запрет на спортивную и любительскую рыбалку. В 2019 году в Самарской области он продлится с 20 апреля по 10 июня. Целых 52 дня на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также впадающих в них рек будет запрещен вылов всех (любых) водных биоресурсов всеми видами орудий добычи, за исключением использования одной поплавочной или донной удочки. Интересно, что с этого года в список исключений был добавлен спиннинг, но только при условии, что рыбалка производится с берега, а количество крючков на приманке не превышает двух штук.

Напомним, с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября запрещена ловля раков, а с 15 декабря по 15 февраля - налима (в Саратовском водохранилище). Нельзя рыбачить в запретной зоне ниже плотины Жигулевской ГЭС на протяжении 2 км и выше плотины - на протяжении 0,5 км. Кроме того, полностью запрещена добыча осетровых видов рыб.

Законодательство регламентирует и минимальный размер вылавливаемых водных биоресурсов. Их промысловый размер в свежем виде длиной не должен быть меньше указанного в таблице. У рыб он определяется путем измерения длины от вершины головы (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. У ракообразных тело меряют от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Введено приказом Минсельхоза России от 27.07.2017 №371

Груз ответственности

А теперь немного об ответственности и штрафах. Как отмечают в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, при привлечении к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, на граждан может быть наложен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий лова (ч. 2 статьи 8.37 КоАП РФ).

В незаконной добыче стерляди оказались замешаны две крупнейшие самарские рыболовные артели В октябре этого года в Самарской области силовики провели два громких задержания рыбопромысловиков, незаконно добывавших водные биоресурсы. Общий вес изъятой у нарушителей рыбы исчисляется тоннами.

За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ. Такое развитие событий весьма вероятно в случае, если природе был причинен крупный ущерб. Также уголовная ответственность наступает, если рыболовы применили взрывчатые и химические вещества, электроток или другие способы массового истребления водных биоресурсов. За это предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а в отдельных случаях - лишение свободы на срок до двух лет.

Ну и, наконец, пара слов о новых таксах для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. В ноябре прошлого года по некоторым видам рыб они выросли в десятки раз. Так, все еще водящаяся в Волге стерлядь оценена в 4,5 тыс. рублей за хвост (ранее - 420 рублей). За каждого незаконно пойманного жереха, сазана, карпа, щуку, толстолобика или сома теперь придется заплатить 925 рублей. Голавль и окунь "подорожали" с 17 до 250 рублей, налим, лещ, линь, язь, густера и чехонь - с 25 до 500. За одного рака придется заплатить 115 рублей. Если при этом нарушитель был пойман с уловом в период запрета или в запрещенном для рыбалки месте, такса удваивается.