Новые правила любительского рыболовства: что нужно знать

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал долгожданный закон о любительской рыбалке. Главное новшество - введение суточной нормы вылова на человека. Кроме того, в документе уточнены запретные способы и орудия добычи рыбы.
Знай свою меру!
О введении суточной нормы вылова для рыболовов-любителей активно начали говорить еще в прошлом году. Теперь она зафиксирована для каждого из восьми рыбохозяйственных бассейнов России. Самарская область относится к Волжско-Каспийскому, где лимит установлен на уровне пяти килограмм. Иными словами, за день рыбак не должен превышать эту норму.
Существует два исключения. Первое касается рыболовов-спортсменов, которые приехали на официальные соревнования. Здесь действует принцип "лови сколько хочешь". Но есть одно "но": речь идет только о мероприятиях, организуемых Федерацией спортивного рыболовства Самарской области и внесенных в официальный график, согласованный с Росрыболовством. Любительские слеты и фестивали - не в счет.
Второе - это поимка трофея, ведь известно, что некоторые виды рыб, такие как судак, сазан, щука и сом, вырастают до 10 и более килограммов. Но тут возникает один очень важный нюанс, который всерьез взволновал рыболовов-любителей. Представьте себе ситуацию, когда человек "наудил" четыре килограмма разной рыбы, а под вечер на его крючок садится крупный экземпляр, весом явно больше, чем все пойманное до того. Как поступить? Выкинуть то, что уже лежит в садке, или отпустить увесистый трофей? Дилемма. Закон по этому поводу безапелляционен и гласит: "в случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоресурсов прекращается". Однако никто не отменяет правила "поймал - отпусти", поэтому рыбалку можно и продолжить. С одним условием: садок больше не наполнять.
Запретный плод
Естественно, нормы вылова не работают в периоды, когда установлен нерестовый запрет на спортивную и любительскую рыбалку. В 2019 году в Самарской области он продлится с 20 апреля по 10 июня. Целых 52 дня на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также впадающих в них рек будет запрещен вылов всех (любых) водных биоресурсов всеми видами орудий добычи, за исключением использования одной поплавочной или донной удочки. Интересно, что с этого года в список исключений был добавлен спиннинг, но только при условии, что рыбалка производится с берега, а количество крючков на приманке не превышает двух штук.
Напомним, с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября запрещена ловля раков, а с 15 декабря по 15 февраля - налима (в Саратовском водохранилище). Нельзя рыбачить в запретной зоне ниже плотины Жигулевской ГЭС на протяжении 2 км и выше плотины - на протяжении 0,5 км. Кроме того, полностью запрещена добыча осетровых видов рыб.
Законодательство регламентирует и минимальный размер вылавливаемых водных биоресурсов. Их промысловый размер в свежем виде длиной не должен быть меньше указанного в таблице. У рыб он определяется путем измерения длины от вершины головы (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. У ракообразных тело меряют от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Введено приказом Минсельхоза России от 27.07.2017 №371
Груз ответственности
А теперь немного об ответственности и штрафах. Как отмечают в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, при привлечении к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, на граждан может быть наложен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий лова (ч. 2 статьи 8.37 КоАП РФ).
За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ. Такое развитие событий весьма вероятно в случае, если природе был причинен крупный ущерб. Также уголовная ответственность наступает, если рыболовы применили взрывчатые и химические вещества, электроток или другие способы массового истребления водных биоресурсов. За это предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а в отдельных случаях - лишение свободы на срок до двух лет.
Ну и, наконец, пара слов о новых таксах для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. В ноябре прошлого года по некоторым видам рыб они выросли в десятки раз. Так, все еще водящаяся в Волге стерлядь оценена в 4,5 тыс. рублей за хвост (ранее - 420 рублей). За каждого незаконно пойманного жереха, сазана, карпа, щуку, толстолобика или сома теперь придется заплатить 925 рублей. Голавль и окунь "подорожали" с 17 до 250 рублей, налим, лещ, линь, язь, густера и чехонь - с 25 до 500. За одного рака придется заплатить 115 рублей. Если при этом нарушитель был пойман с уловом в период запрета или в запрещенном для рыбалки месте, такса удваивается.
Обратиться за разъяснениями и консультациями по правилам рыболовства, а также сообщить о фактах браконьерства на водоемах Самарской области вы можете по телефону "горячей линии" (846) 930-12-69, а также отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по телефону (846) 951-32-63, 8-927-695-69-23.