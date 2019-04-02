Житель Тольятти открыл сезон подводной охоты гигантской щукой

Денис Соболев, победитель множества различныз соревнований по подводной охоте, опубликовал на своей страничке в Социальных сетях ночную фотографию с первым трофеем, добытым этой весной в родных краях.

Изображением тут же поделились товарищи Дениса в сообществе Nazaderjke.ru. Любители подводной охоты сразу начали гадать, сколько веса в щуке: "Нормальный аппарат", "На 15 тянет?", "Походу икры два литра"...

На самом деле Денис не спешит раскрывать все секреты. Но по фотографии видно, что подвох только вышел из воды на снег, а за его плечами горят огни. Таким образом, предположительно, рыба была добыта недалеко от Тольятти, вполне возможно в раоне полуострова Копылово. А вообще нынешнй весной Денис Соболев с товарищами уже охотился на трофейных рыбин, правда было это за пределами Самарской области. На одном из фото, также опубликованном на страничке подвоха в конце марта, можно узнать добытых амуров, сома и сазана.

Добавим, что 20 апреля на всех реках Самарской области начинается нерестовый запрет. Целых 52 дня, вплоть до 10 июня на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также впадающих в них рек будет запрещен вылов всех (любых) водных биоресурсов всеми видами орудий добычи (в том числе и с помощью подводных ружей), за исключением использования одной поплавочной или донной удочки. А вот спиннинг с этого года разрешен, но только при условии, что рыбалка производится с берега, а количество крючков на приманке не превышает двух штук.