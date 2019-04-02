Кишечник и мозг: как микрофлора кишечника влияет на ум и настроение

Еще Гиппократ утверждал, что все болезни начинаются в кишечнике, в том числе и болезни головы. Но нам это кажется невероятным: где голова, а где кишечник! Однако современные исследования доказывают, что два этих органа тесно связаны. Разобраться в этом вопросе нам помогла врач-гастроэнтеролог клиники “Дализ” Наталья Сильченок.

- Правда ли, что кишечник можно назвать “вторым мозгом” из-за количества нервных клеток?

- Да, действительно, стенки желудка и кишечника полностью покрыты сетью нейронов. Эту нейронную сеть называют энтерической нервной системой. Примечательно, что обе наши нервные системы формируются из одной ткани в период эмбрионального развития. При этом количество нервных клеток в слизистой оболочке пищеварительного тракта настолько велико, что многие ученые сегодня называют их совокупность “вторым мозгом”.

- Как связаны центральная нервная система и кишечник?

- “Второй мозг” в нашем животе постоянно взаимодействует с мозгом в голове. Нейроны пищеварительного тракта вырабатывают большинство медиаторов, свойственных головному мозгу. Связь между миллионами нервных клеток, расположенных в пищеварительном тракте, и центральной нервной системой осуществляется симпатическими и парасимпатическими волокнами вегетативной нервной системы.

- Получается, работа кишечника отражается на настроении, работоспособности, психологическом состоянии человека?

- В кишечнике производятся очень важные вещества – гормоны, от уровня которых зависит наше самочувствие. Вы, конечно же, знаете, что ощущение хорошего самочувствия, радости и душевного подъема вызывают у человека такие гормоны, как эндорфин и серотонин, которые часто называют “гормонами счастья”. Но вряд ли вам известно, что примерно 80–90% всего объема серотонина в нашем организме производится нервными клетками именно в кишечнике.

- Так, значит, проблемы и стресс и правда можно заедать – “что-нибудь вкусненькое” поднимает настроение?

- Благодаря тому, что нейроны кишечника вырабатывают “гормоны счастья”, при нормальной моторной функции кишечника у человека улучшается настроение, повышается работоспособность. Этим и объясняется стремление съесть “что-нибудь вкусненькое”. Но, к сожалению, не всегда “вкусненькое” в нашем понимании означает то, что действительно улучшает работу кишечника и способствует выработке нужных гормонов. То, что вкусно для нас, может быть совсем невкусно и вредно для наших кишечных бактерий.

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- Какую роль в состоянии кишечника играет его микробиота?

- Основными функциями кишечной микрофлоры являются производство ферментов и резистентность к патологической микрофлоре – говоря проще, то, как наши родные кишечные бактерии противодействуют болезнетворным бактериям. Также кишечные бактерии участвуют в переработке клетчатки и расщеплении кислот, обеспечивают в кишечнике нормальный газовый состав и уровень PH. Метаболическая функция микрофлоры связана с ее способностью синтезировать витамины группы В, в том числе фолиевую кислоту, витамин С, аминокислоты, ряд липидных соединений. Также кишечные бактерии участвуют в синтезе иммуноглобулинов.

Если кишечные бактерии находятся в подавленном состоянии, например под воздействием антибактериальных препаратов, это приводит к угнетению иммунной системы и нарушению барьерной функции. Исчезновение нормальной микрофлоры создает благоприятные условия для размножения условно-патологической флоры, которая в условиях снижения иммунитета способна вызвать различные заболевания вплоть до заболеваний центральной нервной системы.

- Как на состояние кишечника и мозга влияет правильное питание? И что является правильным питанием для мозга?

- Очень важно правильно кормить кишечные бактерии, чтобы они могли в полном объеме выполнять свои функции в организме. Микробиота “любит” кисломолочные продукты, особенно содержащие пребиотики, все виды квашеных овощей, клетчатку. А вот избыточное количество сахаров действует на бактерии как антибиотик – не случайно ведь сахар кладут в варенье, чтобы предотвратить брожение ягод, то есть размножение бактерий.

В целом правильное питание основано на двух главных принципах. Первый из них – энергетическая ценность пищи. Однако здесь важно помнить, что наш организм не просто сжигает калории, а усваивает их, поэтому важным является не столько количество, сколько качество потребляемых калорий – например, ценность для организма равных в количественном выражении быстрых и медленных углеводов совершенно неоднозначна.

Второй принцип – сбалансированность питательных веществ по химическому составу: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. По подсчетам врача-невролога и члена Американской коллегии питания Дэвида Перлмуттера, идеальный для здоровья мозга баланс основных веществ должен быть примерно таким: 75 процентов жиров (естественно – хороших жиров), 20 процентов белков и 5 – углеводов.

- Какой вред организму в целом и мозгу в частности наносят модные диеты и особенно “антихолестериновые” и “низкокалорийные”?

- Увлечение диетами, которые не обеспечивают поступления достаточного количества жиров и провоцируют замещение их избыточным количеством углеводов, нарушает баланс веществ, необходимых для здоровья как кишечных бактерий, так и клеток мозга. Доказано, что низкокалорийные диеты повышают риск развития заболеваний головного мозга – ведь наш мозг на 60% состоит из жира. Многолетние наблюдения показывают, что среди людей, в чьем рационе присутствует достаточное количество полезных жиров, поступающих в организм с такими продуктами как жирная рыба, оливковое и кокосовое масло, орехи, авокадо, очень низкий процент заболеваний головного мозга.

- Значит ли это, что забота о кишечнике и правильное питание – лучшая профилактика заболеваний головного мозга?

- Исследования взаимосвязи состояния микрофлоры кишечника и заболеваний мозга ведутся не первый год. Последние их данные говорят о том, что такие распространенные заболевания мозга, как деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, могут быть связаны с плохим состоянием кишечника. Выводы ученых Калифорнийского университета позволяют утверждать, что кишечная микрофлора способна усугубить течение заболеваний, которые раньше считались исключительно психическими, в том числе что воспалительные процессы в кишечнике способствуют возникновению депрессии.