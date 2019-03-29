"Cледы усталости": еще не старение, уже не молодость

Наверное, каждая женщина, которая следит за своей красотой, знает этот страшный список "признаков старения". Поплывший овал лица — плюс пять лет. Опущенные уголки глаз и губ — плюс семь. Усталый потухший взгляд — плюс десять. Можно ли навсегда избавиться от подобных "приветов" своего возраста? Нет. Можно ли их скрыть, "договорившись" со временем? Об этом мы спросили у нашей экспертной группы, которая традиционно состоит из лучших косметологов города.

Усталость — в глазах

"Сколько-сколько ей лет? Я думал, она гораздо старше!" — пожалуй, этой фразы не хотела бы услышать ни одна женщина. Но почему же иногда мы выглядим гораздо взрослее, чем следовало бы? Речь идет о пресловутых "признаках усталости". Врач-дерматокосметолог "Кабинета Эстетической Медицины" Ирина Родионова относит к ним кожу сероватого оттенка, мелкую сеточку морщин и темные круги под глазами. Действительно, когда следы усталости касаются "зеркала души", не заметить их невозможно.

По словам главного врача клиники "Ренессанс косметология" Елены Разумовской, именно темные круги, запавшие глаза, либо грыжа орбитальной клетчатки, которая проявляется в виде отеков под глазами, придают лицу усталый вид в первую очередь. Не делают нас привлекательными и опущенные уголки губ. Впрочем, они придают лицу не усталый вид, а скорее грустный, — и появляются, по словам Елены Александровны, из-за птоза тканей, то есть их опущения, вызванного возрастными изменениями.

Есть и другие особенности лица, которые могут подчеркнуть возраст. К примеру, переоральные морщины или так называемый "кисет" над губой. А вот носогубные складки или "гусиные лапки" не сильно старят лицо. В чем секрет? "Эти морщины передают мимику молодости, добра и улыбки, и не несут в себе отрицательного заряда", — убеждена Елена Разумовская.

Женская кожа стареет раньше мужской, так как:

Образ жизни — налицо

Значит, следы усталости не зависят от возраста? Косметологи уверены: грешить на него не стоит. "Признаки усталости на лице могут говорить о неправильном образе жизни: чрезмерном употреблении алкоголя, курении, а также несоблюдении нормального режима сна — как минимум 8 часов", — убеждена Ирина Родионова. "Напряженная работа, недосыпание, отсутствие отдыха, постоянные стрессы вызывают синдром хронической усталости. В совокупности с отсутствием ухода это отражается на лице", — подтверждает и главный врач центра эстетической медицины Vis Vitalis Алла Юрьева.

Интересно, влияет ли тип кожи на признаки усталости? Отчасти — да. "Конечно, те, кто обладает хорошо выраженной жировой клетчаткой и упругой кожей, дольше сохраняют свежий и "наливной", как яблочко, вид. А вот тонкая кожа будет увядать быстрее. Она сильнее подвержена внешним воздействиям, в которые входят и инфракрасное облучение, и ультрафиолетовое, и термическое. Не стоит забывать, что мы всю зиму находимся в отапливаемых помещениях, что влияет на работу наших клеток и на продукцию гиалуроновой кислоты, впрочем, так же, как компьютеры и сотовые телефоны" — подчеркивает Елена Разумовская. Оказывается, на появление признаков "уставшего лица" сказывается даже погода. Ирина Родионова объясняет: "Если за окном — солнце, нам хочется больше улыбаться. А если погода мрачная, пасмурная и идет дождь, биологические часы начинают работать по-другому — и не в нашу пользу".

Изменить ситуацию — возможно

Можно ли скрыть усталость и выглядеть свежо даже после бессонной ночи? Кажется, сегодня в косметологии нет ничего невозможного — вопрос только в том, есть ли время на уход за собой. Если это не проблема, Ирина Родионова рекомендует: в уходе за кожей первым и самым главным правилом является использование косметических средств, специально разработанных для каждого типа кожи, ведь потребности сухой и жирной кожи существенно различаются. Так, один-два раза в неделю нужно проводить процедуру очищения лица, делать поверхностный пилинг, массаж лица, наносить на лицо увлажняющую маску, а в завершение — крем по типу кожи. Также нужно отдавать предпочтение гипоаллергенной косметике, защищать кожу от солнца и регулярно посещать косметолога.

Есть еще один известный и действенный способ привести кожу в тонус — облить лицо очень холодной водой. Эта процедура занимает минимум времени, что делает ее незаменимой перед важным мероприятием, если заранее подготовиться к нему заранее не было возможности. Правда такой метод эффективен на очень короткий срок.

Более серьезный и пролонгированный результат оказывают инъекционные методики — в частности, использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты, ботулотоксинов или проведение процедуры биоревитализации. При коррекции следов усталости, в первую очередь, по словам Аллы Юрьевой, нужно уделять внимание носослезной борозде, которая есть почти у каждого, кто страдает хронической усталостью. Елена Разумовская добавляет к этому проработку области вокруг глаз. "Периорбитальная зона — сложная из-за присутствия в ней глазного яблока, — отмечает она, — поэтому важно аккуратно и грамотно анатомически работать с данной областью. Это можно делать и с помощью аппаратной косметологии, и при помощи инъекционных методик".

"Золотое сечение" — гармоническая пропорция, в которой одна часть относится к другой, как все целое к первой части.

Можно справиться и с другими маркерами возраста, в которые входят пигментные пятна, сосудистые звездочки, кератомы и старческий акантоз. Один из самых действенных методов — проработка лазером, убеждены эксперты, даже если речь идет о точечной обработке. После избавления от таких "отметин", лицо будет выглядеть, безусловно, более эстетично и молодо.

Большую роль в вопросе гармоничного вида лица играют брови. Но высоко поднятые брови не всегда тождественны молодости, убеждена Елена Разумовская. Если их действительно нужно приподнять, она рекомендует сделать это с помощью ботулинического токсина или с помощью филлеров — если нет избытков кожи, и возраст позволяет. "Для тех, кто готов на хирургическое вмешательство, существует эндоскопический лифтинг лба, которые не столько работает с областью лба и морщинами, сколько поднимает брови, — отмечает она. — Главное — не сделать лицо хуже изначального, созданного природой, варианта. К примеру, лучше не увеличивать губы, если от носа до верхней губы — маленькое расстояние. Может быть, отдельно губы будут выглядеть изумительно, но если смотреть на лицо в целом, это лишь подчеркнет его диспропорцию — особенно в сочетании с крупным носом или если его кончик опущен".

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Гармония пропорций

Считается, что с годами женщина как и вино, становится только лучше. Однако есть нюансы, которые, не просто портят внешний вид, а еще и добавляют возраст — например, неправильные пропорции. "Если у человека очень высокий лоб, ничего страшного в этом нет, но маленький подбородок или очень крупный нос всегда притягивают к себе внимание, — поясняет Елена Разумовская. — Важно, чтобы пропорции лица соответствовали "золотому сечению" и "треугольнику молодости" — скулы должны быть шире, чем нижняя часть лица".

В современной косметологии существует множество инъекционных и хирургических методов, которые способны сделать лицо более гармоничным. Так, можно улучшить пропорции скул или подбородка с помощью филлеров или имплантатов. Елена Разумовская вспоминает: "Как известно, можно ввести филлеры с целью примерки — на несколько лет. И только после этого, если у пациента возникнет желание, можно поставить имплантат в нужную область на более долгий срок. Но в моей практике были случаи, когда, наоборот, пациентам с вставленными в область подбородка имплантатами требовалась коррекция филлерами — из-за того, что этот имплантат поменял свою позицию через 8-10 лет после операции".